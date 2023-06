Jedes Jahr im Juni ehren britische Soldaten ihren Monarchen mit einer Geburtstagsparade. Anders als in den vergangenen Jahrzehnten sitzt König Charles III. bei seiner Premiere ebenfalls hoch zu Ross.

Der britische König Charles III. hat zum ersten Mal als Monarch die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" abgenommen. Der 74-Jährige nahm in roter Uniformjacke und mit traditioneller Bärenfellmütze auf einem Rappen an der Prozession durch London teil. Hinter ihm ritten in gleicher Aufmachung Charles' ältester Sohn Prinz William, Charles' Schwester Prinzessin Anne sowie der Bruder des Königs, Prinz Edward.

Es war das erste Mal seit fast vier Jahrzehnten, dass der britische Monarch hoch zu Ross an der Parade teilnahm. Charles' im September verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II., hatte die Parade zuletzt 1986 auf einem Pferd abgenommen, danach nutzte sie die Kutsche.

Königin Camilla, Prinzessin Catherine und Prinz George verfolgten die Parade von der Kutsche aus. (Foto: picture alliance / empics)

An der Geburtstagsparade durch die Londoner Innenstadt nahmen 1400 Soldaten, 200 Pferde sowie 400 Mitglieder von Militärkapellen teil. Zehntausende hatten sich entlang der Route versammelt, um einen Blick auf das Spektakel und die daran teilnehmenden Royals zu werfen. Charles' Frau Camilla, ebenfalls in roter Uniform, sowie Prinzessin Kate in grünem Outfit und die drei Kinder von Kate und William nahmen in einer offenen Kutsche an der Parade teil.

Inspektion der Truppen

Die Route führte vom Buckingham-Palast über die schnurgerade Prachtstraße "The Mall" und von dort zum Exerzierplatz Horse Guards Parade, auf dem der König seine Truppen inspiziert. Geprägt wird die Veranstaltung durch die Fußsoldaten der Household Division - der königlichen Leibgarde - mit ihren roten Paradeuniformen und Bärenfellmützen. Anschließend führt der Weg dieselbe Route zurück zum Palast.

Abschluss und Höhepunkt von "Trooping the Colour" ist stets der Überflug von Militärflugzeugen und Hubschraubern der Royal Air Force über den Buckingham-Palast, während die Königsfamilie vom Balkon aus der Menge zuwinkt. In diesem Jahr soll die Flugschau sogar größer ausfallen als sonst, weil sie bei der Krönung von König Charles am 6. Mai wegen schlechten Wetters drastisch verkleinert worden war.

"Trooping the Colour" findet unabhängig vom tatsächlichen Geburtstag des Monarchen (Charles am 14.11.; Queen Elizabeth II. einst am 21.4.) stets im Juni statt, weil das Wetter dann meist am schönsten ist in England. Trotz Bewölkung war es am Samstag in London trocken und nicht mehr ganz so heiß wie in den Tagen zuvor, als das Thermometer fast 30 Grad zeigte. Die Tradition geht zurück bis auf das Jahr 1760.