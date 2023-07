Schon als Kleinkind holt sie ihr Vater, der weltberühmte Komiker Charlie Chaplin, vor die Kamera. Nun ist Josephine Chaplin im Alter von 74 Jahren in ihrer Wahlheimat Paris verstorben. Sie war selbst eine erfolgreiche Schauspielerin.

Trauer um Josephine Chaplin: Die US-amerikanische Schauspielerin ist bereits am 13. Juli im Alter von 74 Jahren in Paris gestorben. Das berichtet die französische Tageszeitung "Le Figaro" unter Berufung auf die Familie der Verstorbenen. Josephine Chaplin war eines der insgesamt elf Kinder von Komiker-Legende Charlie Chaplin und selbst erfolgreiche Schauspielerin. Ihre drei Söhne Charly, Julien und Arthur seien traurig, "den Tod von ihr bekannt geben zu müssen", heißt es in der Mitteilung.

Geboren wurde Josephine Chaplin im März 1949 in Santa Monica, Kalifornien, als zweite Tochter von Charlie Chaplin und Oona O'Neill. Sie war die vierte Ehefrau des britischen Schauspielers. Josephine Chaplin stand bereits 1952 als Kleinkind für den Film "Rampenlicht" vor der Kamera, der von ihrem Vater inszeniert wurde. 1972 wirkte sie in der Produktion "Pasolinis tolldreiste Geschichten" neben Hugh Griffith und Laura Betti mit.

1974 folgte der Film "Jack the Ripper - Der Dirnenmörder von London" an der Seite von Klaus Kinski und Andreas Mannkopff. Zuletzt sah man sie 1987 in "Hemingway", einem vierteiligen Fernsehfilm. Josephine Chaplin war dreimal verheiratet. Aus jeder Ehe stammte ein Kind. Sie lebte lange Zeit in Frankreich, wo sie nun auch verstarb. Die Beerdigung soll in Paris im Kreise der Familie stattfinden.