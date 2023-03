In seiner neuen Show arbeitet sich Comedian Chris Rock auch an Herzogin Meghan ab und macht klar, was er von den Rassismus-Vorwürfen gegen die britische Königsfamilie hält. Doch auch die Royals bekommen ihr Fett weg.

Chris Rock ist zurück und teilt ordentlich aus. In seiner neuen Netflix-Show "Chris Rock: Selective Outrage" knöpft sich der US-Komiker unter anderem Herzogin Meghan vor.

Die Ehefrau von Prinz Harry hatte dem britischen Königshaus Rassismus vorgeworfen. "Oh je, die sind ja alle so rassistisch", stichelt Rock. "Die wollten doch tatsächlich wissen, welche Hautfarbe ihr Baby haben würde. Aber das hat nichts mit Rassismus zu tun. Schwarze haben sich genau die gleiche Frage gestellt."

Für Meghans Vorwürfe bringt Rock wenig Verständnis auf. "Einiges von dem Mist, den sie durchgemacht hat, war kein Rassismus. Es war nur ein bisschen Schwiegereltern-Mist", sagt der Comedian in seiner Bühnenshow. "Ich kenne ihr Dilemma: Ein Schwarzes Mädchen versucht, von ihren weißen Schwiegereltern akzeptiert zu werden. Das ist hart." Noch viel härter sei es aber für weiße Mädchen, die versuchen würden, von ihren Schwarzen Schwiegereltern akzeptiert zu werden.

"Wie bei 'König der Löwen'"

Doch Rock feuert auch gegen die Royals. Dabei nimmt er auf einen Auftritt von Meghan in der Show von Oprah Winfrey Bezug, bei dem die Herzogin Rassismus-Vorwürfe gegen das Königshaus öffentlich gemacht hatte. "Hast du diese Arschlöcher nicht gegoogelt?", fragt Rock. "Sie sind der Ursprung der Rassisten. Sie haben den Kolonialismus erfunden. Sie haben in die Sklaverei investiert wie bei 'König der Löwen'."

Abschließend hält Rock noch einen ironischen Rat für alle Schwarzen Menschen bereit. "Wenn du Schwarz bist und dir eine Schwiegerfamilie wünschst, die dich mit offenen Armen empfängt, hätte sie jemanden der Kardashians heiraten müssen, die nehmen alle."