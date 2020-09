Dass sich FDP-Chef Christian Lindner und seine Ehefrau Dagmar Rosenfeld getrennt haben, ist schon über zwei Jahre bekannt. Auch dass Lindner neu liiert ist, ist kein Geheimnis. Nun ist der Politiker zudem rechtskräftig geschieden.

"Das Paar hat sich bereits vor geraumer Zeit freundschaftlich getrennt." So klang es, als FDP-Chef Christian Lindner und seine Frau Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der Tageszeitung "Die Welt", im April 2018 via Anwalt ihr Liebes-Aus verkünden ließen.

Rund sieben Ehejahre lagen da hinter dem heute 41-jährigen Politiker und der fünf Jahre älteren Journalistin - das Paar hatte 2011 geheiratet. Liiert gewesen sein sollen Lindner und Rosenfeld seit 2009. Kinder gingen aus der Beziehung nicht hervor.

Bereits kurz nachdem die Trennung publik wurde, bestätigte der FDP-Chef, inzwischen wieder neu liiert zu sein. So gab er im Juli 2018 bekannt, mit der damals 28-jährigen RTL-Reporterin Franca Lehfeldt zusammen zu sein. Aus ihrem Verhältnis machen die beiden seither kein Geheimnis. Nicht nur in der Öffentlichkeit hat man sie schon zusammen gesehen. Hin und wieder posten sie auch gemeinsame Schnappschüsse in den sozialen Netzwerken.

Scheidung schon im August

Weitere zwei Jahre nach der Bekanntgabe der Trennung von seiner Ehefrau ist Lindner nun auch ein geschiedener Mann. Das erfuhr das Magazin "Bunte" laut eigener Darstellung aus dem "engsten Umfeld" des Politikers. Demnach wurde die Scheidung im August dieses Jahres vollzogen.

Man habe Lindner direkt auf die Information angesprochen, meldet das Magazin. Und der Parteivorsitzende der Liberalen habe diese unumwunden bestätigt. "Ja. Dagmars und meine Scheidung ist inzwischen friedlich und partnerschaftlich erfolgt", wird Lindner zitiert.

Tatsächlich scheinen Lindners Worte nicht bloß hohle Floskeln zu sein. Wie "Bunte" ebenfalls erfahren haben will, teilten sich er und Rosenfeld bei ihrer Scheidung sogar einen Anwalt. Ach, würden doch alle Trennungen so geschmeidig über die Bühne gehen.