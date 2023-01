"Ich bin angepisst" - so kommentierte Christina Applegate die Nachricht, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist. Doch das Leben für die Schauspielerin geht weiter. So absolviert sie nun ihren ersten Auftritt bei einer Award-Show nach ihrer Diagnose.

Christina Applegate hat ihren ersten Auftritt bei einer Preisverleihung seit ihrer Diagnose, an Multipler Sklerose (MS) erkrankt zu sein, absolviert. Die Schauspielerin soll US-Medienberichten zufolge bei den Critics' Choice Awards im Fairmont Century Plaza Hotel in Los Angeles zwar nicht über den roten Teppich gelaufen sein. Backstage posierte sie aber für Fotografen. Zu der Show wurde die 51-Jährige, die sich auf einen Gehstock stützte, von ihrer elfjährigen Tochter Sadie Grace LeNoble begleitet.

Applegate war bei den Critics' Choice Awards für ihre Performance in der Netflix-Serie "Dead to Me" als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie nominiert. Der Preis ging am Ende allerdings an Jean Smart für ihre Rolle in "Hacks".

Applegate, die in den 80ern und 90ern in der Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" als Kelly "Dumpfbacke" Bundy berühmt geworden war, zeigte sich bei der Preisverleihung im eleganten Look. Sie trug einen schwarzen Anzug und kombinierte dazu schwarze Plateau-Stiefel. Sie ergänzte ihr Outfit mit einer auffälligen silbernen Halskette mit einem Anhänger in Mond-Form sowie einem Perlenarmband. Ihre blonden Haare fielen ihr aus dem Mittelscheitel über die Schultern.

"Nervös!"

Vor dem Event verriet Applegate auf Twitter, dass sie nervös sei. Sie schrieb: "An diesem Sonntag wird also die erste Preisverleihung sein, an der ich seit 2019 teilnehme. Und die erste seit MS. Nervös! Aber dankbar an Critics' Choice, dass ihr mich dabeihabt." Die Schauspielerin hatte im August 2021 öffentlich gemacht, dass sie an MS erkrankt ist.

In einem Gespräch mit der "New York Times" hatte sich Christina Applegate im November über die Krankheit geäußert. "Ich werde das niemals akzeptieren", sagte sie damals. "Ich bin angepisst." Nachdem sie die Diagnose erhalten hatte, pausierten die Dreharbeiten für die dritte Staffel der Serie "Dead to Me", in der Applegate eine der beiden Hauptrollen spielt, rund fünf Monate lang.