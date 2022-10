Die Grande Dame der Country-Musik wird nie wieder die Bühne betreten. Bis ins hohe Alter bezauberte Loretta Lynn ihr Publikum bei ihren Auftritten, nun ist sie gestorben. Hinter ihr liegt eine jahrzehntelangen Karriere, Dutzenden erfolgreichen Alben und vielen Preisen.

Die US-Countrysängerin Loretta Lynn ist tot. Die 90-Jährige sei am heutigen Dienstag auf ihrer Ranch in Hurricane Mills im US-Bundesstaat Tennessee "friedlich im Schlaf" gestorben, teilte ihre Familie mit. Die am 14. April 1932 in Butcher Hollow im US-Bundesstaat Kentucky geborene Lynn hatte es in der Country-Hitparade zwischen 1960 und 1980 auf mehr als 80 Hits gebracht. Einer davon, "Coal Miner's Daughter", erzählt ihre Lebensgeschichte als eines von acht Kindern aus ärmlichen Verhältnissen. In dem gleichnamigen Film über Lynns Leben spielte Sissy Spacek die Sängerin. Für ihre Darstellung erhielt Spacek einen Oscar.

Die 15-jährige Loretta heiratete den Künstler Oliver Vanetta Lynn und bekam vier Kinder, noch bevor sie 20 war. Danach wurde sie noch Mutter von Zwillingen, ihre Ehe hielt bis zum Tod ihres Mannes 1996.

Lynn, die in ihren Liedern sehr zum Unwillen mancher Radiosender offen über Sexualität, Untreue und Schwangerschaft sang, wurde 1988 in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Unter ihren zahlreichen Auszeichnungen war auch die Freiheitsmedaille, die höchste zivile Auszeichnung der USA, die ihr 2013 von Präsident Barack Obama verliehen wurde. 2016 unterstützte sie Donald Trump im Wahlkampf.

Einen Monat vor ihrem 89. Geburtstag hatte Lynn mit "Still Woman Enough" (Noch immer Frau genug) noch ein Album mit Neuaufnahmen alter Lieder und neuen Songs herausgebracht. Lynn veröffentlichte während ihrer jahrzehntelangen Karriere Dutzende erfolgreiche Alben. Auf ihnen finden sich längst zu Klassikern gewordene Hits wie "Honky Tonk Girl" oder "Don't Come Home a Drinkin'".