Jetzt kann es für Damian Hurley richtig losgehen: Der Sohn der britischen Schauspielerin Elizabeth Hurley hat seinen ersten Modelvertrag an Land gezogen. Ob der 18-Jährige mit seiner bildschönen Mutter, der er zum Verwechseln ähnlich sieht, mithalten kann?

Viele Promi-Kinder, die ihren Eltern ähnlich sehen, treten früher oder später in die Fußstapfen ihrer Erzeuger und werden selbst berühmt. So zum Beispiel Cindy Crawford und ihre Tochter Kaia, Will Smith und Sohn Jaden, Kate Moss und Tochter Lila oder Reese Witherspoon und Tochter Ava - denn die gleichen sich so sehr, dass man oft genauer hingucken muss, um sie auseinanderzuhalten.

Auch Elizabeth Hurley hat ein kleines Mini-Me, jedoch mit einem bedeutenden Unterschied zu den oben genannten. Denn ihr zum Verwechseln ähnlich aussehender Nachkömmling ist männlichen Geschlechts. Doch wie seine Mutter hat Damian eine lange Mähne, geschwungene Lippen, markante Wangenknochen und ebenso strahlende Augen. Und - ganz die Mama - strebt der 18-Jährige eine Modelkarriere an.

Die scheint derzeit weiter Fahrt aufzunehmen. Wie der Sohn der Britin auf Instagram verkündet, hat er einen Modelvertrag an Land gezogen. Darüber freue er sich sehr, schreibt er zu einem Schwarz-Weiß-Porträt. Demnach wird nun durch IMG Models mit Sitz in Paris vertreten. Die Agentur vermittelt namhafte Models wie Gisele Bündchen, Miranda Kerr, Kate Moss sowie Gigi und Bella Hadid.

Lichtblick in schweren Zeiten

Ob Damien mit seiner berühmten Mutter mithalten kann? Die bewies vor wenigen Tagen, dass sie auch mit 55 Jahren noch das Zeug zu einem heißen Supermodel hat. Auf Instagram bewirbt sie derzeit ihre neue Bademodelkollektion, dafür schlüpfte sie in einen roten Zweiteiler und schrieb dazu: "Ein neuer Tag, ein neuer Bikini." Die Schauspielerin sieht keinen Tag älter aus als zu Beginn ihrer Karriere.

Damien Hurley ist das Ergebnis einer Liaison zwischen der Schauspielerin und dem Milliardär Steve Bing von 2001, der eine Vaterschaft zunächst abstritt. Erst ein DNA-Test konnte das Gegenteil beweisen. Der Modelvertrag ist eine positive Nachricht in einer schweren Zeit. Ende Juni beging sein Vater Selbstmord. Bing soll unter Depressionen gelitten haben. Er wurde nur 55 Jahre alt.

Kurz darauf bedankte sich das 18-jährige Model via Instagram für die große Anteilnahme der Fans: "Ich möchte euch allen für eure überwältigende Güte der letzten Tage danken. Eure Liebe und Unterstützung haben mir in dieser herausfordernden Zeit sehr geholfen."