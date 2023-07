Im Januar wird Lisa Marie Presley bewusstlos in ihrem Zuhause aufgefunden und von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Wenige Stunden später stirbt sie. Jetzt ist die Todesursache klar.

Lisa Marie Presley ist vor rund einem halben Jahr im Alter von 54 Jahren überraschend nach einem Herzstillstand verstorben. Jetzt steht fest, wie es dazu kommen konnte. Die Tochter von Elvis Presley und Priscilla Presley starb an Komplikationen nach einer schon mehrere Jahre zurückliegenden Operation.

Wie die Gerichtsmedizin des Los Angeles County nun mitteilt, sei als Todesursache ein Dünndarmverschluss festgestellt worden. Dieser sei demnach durch Narbengewebe verursacht worden, das nach einem bariatrischen Eingriff vor einigen Jahren, einer Operation zum Gewichtsverlust, entstanden sei. Der zuständige Rechtsmediziner habe im Autopsiebericht, der "CNN" vorliegt, angemerkt, dass es sich dabei um eine bekannte Langzeitkomplikation bei dieser Art von Eingriff handle.

Opioids Oxycodon im Blut

Dem toxikologischen Bericht zufolge habe sich in Presleys Blut demnach bei ihrem Tod eine "therapeutische" Menge des Opioids Oxycodon befunden. Zudem seien Spuren eines Schmerzmittels und eines weiteren Arzneimittels gefunden worden, die der Meinung des Gerichtsmediziners nach aber nicht zum Tode Presleys beigetragen hätten. Der Tod werde als natürlich eingestuft.

Presley war am 12. Januar bewusstlos in ihrem Zuhause gefunden und von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie jedoch wenige Stunden später verstarb. Den Tod ihrer Tochter bestätigte Priscilla Presley damals in einer Erklärung: "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist. Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je gekannt habe", zitierte das US-Magazin "People".

Nur wenige Jahre zuvor, im Jahr 2020, starb auch Benjamin Keough, der Sohn von Lisa Maria Presley und Enkel von Elvis Presley, mit nur 27 Jahren.