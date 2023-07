Die Nominierungen für die Emmys werden bekannt gegeben und auf der Liste steht auch Riley Keough, Tochter der verstorbenen Lisa Marie Presley. Zwar können die zwei diesen Erfolg nicht mehr gemeinsam feiern, doch gedenkt die 36-Jährige ihrer Mutter noch einmal in den sozialen Medien.

Die Schauspielerin Riley Keough ist für einen Emmy nominiert worden - als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in der Miniserie "Daisy Jones & The Six". Im Rahmen der Nominierung dachte sie vermutlich auch an ihre Familie, denn kurz zuvor erinnerte sie sich auf Instagram noch an ihre im Januar gestorbene Mutter Lisa Marie Presley und ihren am 12. Juli 2020 verstorbenen Bruder Benjamin.

Mit diesem Foto von Mutter Lisa Marie Presley und Bruder Benjamin erinnert Keough an die beiden. (Foto: instagram.com/rileykeough)

"Vermisse euch beide", schrieb die Schauspielerin in einer Story zu einem älteren Bild, auf dem die beiden zu sehen sind. Lisa Marie lächelt auf der Aufnahme in die Kamera, der junge Benjamin schielt auf seine Nase. Wenige Stunden später bedankte Keough sich in einer weiteren Story für die Nominierung und erklärte, dass sie sich "sehr gesegnet" fühle.

Dank an die "beste Mutter"

Schon im Mai hatte Keough sich bei Instagram mit bewegenden Worten an ihre verstorbene Mutter erinnert. Sie veröffentlichte ein Foto, das Presley als junge Frau mit der neugeborenen Riley im Arm zeigt. Daneben sitzt ihr Vater Danny Keough. "Ich habe Glück, dass ich die beste und am tiefsten liebende Mama hatte, die ich mir hätte wünschen können", erklärte sie dazu.

Lisa Marie Presley starb am 12. Januar 2023 nach einem Herzstillstand. Die genaue Todesursache wird noch immer geprüft. Benjamin Keough setzte seinem Leben drei Jahre zuvor selbst ein Ende.

Riley Keough ist in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie, einer Anthologie-Serie oder einem Film" nominiert. Mit im Rennen um die prestigeträchtige Auszeichnung sind Ali Wong ("Beef"), Kathryn Hahn ("Tiny Beautiful Things"), Dominique Fishback ("Swarm"), Jessica Chastain ("George & Tammy") sowie Lizzy Caplan ("Fleishman Is In Trouble"). Ob Keough den Emmy Award erhält, wird sich am 18. September zeigen, bei der 75. Verleihung des bedeutenden US-Fernsehpreises.