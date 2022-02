"Deutschland sucht den Superstar" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sind nur zwei von zahlreichen erfolgreichen RTL-Formaten. Auch "Das Supertalent" gehört in diese Riege, dennoch wird die Show in diesem Jahr pausieren. Die Gründe dafür erklärt der Senderchef.

Seit 2007 sucht RTL jährlich "Das Supertalent". 2022 wird das zum ersten Mal seit Bestehen der Show nicht der Fall sein. Das hat Senderchef Henning Tewes nun bekannt gegeben und den Schritt sogleich mit den Worten begründet: "Die Grundidee vom 'Supertalent' ist stark. (...) Und doch müssen wir uns fragen, mit welchem Cast und mit welcher Erzählweise wir unser Publikum wieder begeistern können."

Um die nachhaltige Antwort auf diese Frage zu finden, sei jedoch Zeit vonnöten. Darum "wird das Format in diesem Jahr pausieren", so Tewes. Mit einer 16. Staffel ist demnach frühestens 2023 zu rechnen. Das biete zugleich die Chance, "mit einer ganzen Reihe vielversprechender Ideen für Events und große Familienshows den Samstagabend neu zu denken", heißt es in der Erklärung weiter.

2021 neue Jury installiert

Die vergangene Jubiläumsausgabe der Show war bereits von zahlreichen Veränderungen geprägt. Erstmals fehlte darin der angestammte Chef-Juror Dieter Bohlen, die Jury bestand stattdessen aus Michael Michalsky, Chantal Janzen, den Ehrlich Brothers und einem Gastjuror.

Und auch beim Moderationsposten wurde durchgetauscht. Daniel Hartwich, der die Staffeln 2 bis 5 als Co-Moderator, 6 bis 13 allein und Staffel 14 mit Victoria Swarovski moderierte, war nicht mehr Teil der Show. Statt ihm und Swarovski führten Chris Tall und Lola Weippert durch "Das Supertalent".