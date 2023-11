Rock am Ring und Rock im Park

Rock im Park und Rock am Ring Das ist das Line-up der Festival-Giganten 2024

Noch dauert es über sieben Monate, bis bei Rock am Ring und Rock im Park wieder die Post abgeht. Das Line-up der beiden Festivals steht allerdings jetzt schon fest. Mit dabei sind etwa Rockgrößen wie Green Day und Die Ärzte, aber auch Hip-Hopper wie die Antilopen Gang.

Dieses Mal soll die Vorfreude bei den Fans schon frühzeitig steigen: Die Zwillingsfestivals Rock im Park und Rock am Ring haben nun bereits ihr komplettes Line-up bei den beiden Veranstaltungen 2024 bekannt gegeben. Zu berühmten Rockgrößen gesellen sich Metal-Legenden, aber auch Hip-Hop-Stars.

Die US-Punkrocker von Green Day werden auf den Festivals, die vom 7. bis 9. Juni 2024 auf dem Nürburgring in der Eifel und auf dem Nürnberger Zeppelinfeld stattfinden, gleich zwei Jubiläen feiern: Nicht nur ihr Album "Dookie" feiert seinen 30. Geburtstag, auch ihr Longplayer "American Idiot" hat dann bereits 20 Jahre auf dem Buckel und somit ein rundes Jubiläum.

Die Ärzte wiederum werden auf den beiden Festivals ihre einzigen Shows 2024 spielen - abgesehen von zwei Open Airs in Berlin später im Jahr. Die italienische Rockband Måneskin, die deutsche Rap-Rock-Band Kraftklub, die kanadischen Alternative-Rocker Billy Talent und die japanische Metal-J-Pop-Band Babymetal werden im kommenden Jahr nirgends in Deutschland live auftreten außer bei Rock am Ring und Rock im Park.

Keanu Reeves feiert Rock-Comeback

Die Broilers feiern auf den beiden Festivals ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum, die Donots ihren 30. Geburtstag. Zu den weiteren Acts aus dem Rock- und Metal-Bereich zählen Avenged Sevenfold, Queens of the Stone Age, Parkway Drive, Bad Omens, Machine Head, Kreator und Electric Callboy. Hollywood-Star Keanu Reeves wird mit seiner Alternative-Rock-Band Dogstar nach vielen Jahren Pause wieder auf einer deutschen Bühne zu sehen sein.

Zum Line-up zählen schließlich aber auch Hip-Hop-Vertreter, darunter etwa Trettmann und die Antilopen Gang. Tickets für die zwei Festivals Anfang Juni sind bereits erhältlich.

Rock im Park und Rock am Ring zählen seit vielen Jahren zu den wichtigsten Musikfestivals in Deutschland. Im vergangenen Jahr zählten die beiden Veranstaltungen zusammen mehr als 150.000 Besucherinnen und Besucher.