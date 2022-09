Vom Ort der Aufbahrung bis nach Schloss Windsor: Am Tag der Beisetzung von Königin Elizabeth II. erweist das Vereinigte Königreich seiner verstorbenen Monarchin mit einem aufwändigen Staatsakt die letzte Ehre. Wie und wo bewegt sich der Trauerzug durch London?

Die öffentliche Aufbahrung der toten Königin ist beendet, der Staatsakt zum Abschied von Queen Elizabeth II. läuft: Anderthalb Wochen nach dem Tod der britischen Königin auf Schloss Balmoral in Schottland sehen die Trauerfeierlichkeiten eine genaue Abfolge an Zeremonien bis zum Begräbnis auf Schloss Windsor vor.

Der bis ins Detail geplanten Ablauf sah zunächst vor, den Sarg der Queen vom Ort der Aufbahrung in der Westminster Hall im Zentrum Londons in die nahegelegene Westminster Abbey zu überführen. Träger hoben den Sarg der Queen von seinem Katafalk in der Westminster Hall und brachten ihn zu der eigens vorbereiteten Kanonenlafette vor dem Nordtor des Gebäudes.

Die zwei Tonnen schwere Lafette wurde anschließend von Soldaten der königlichen Marine mit Tauen zur Westminster Abbey gezogen. Mitglieder der Königsfamilie folgten dem Sarg bis zur Westminster Abbey, wo der Sarg zum Westtor ins Innere der Kirche gebracht wurde. Dort begann gegen Mittag der offizielle Trauergottesdienst - im Beisein der königlichen Familie, hohen Würdenträgern und Staatsgästen aus aller Welt.

Die Trauerfeierlichkeiten zur Queen-Beerdigung im ntv.de-Liveticker

Nach der Trauerfeier wird der Sarg auf der Lafette von der Westminster Abbey quer durch die westliche Innenstadt von London gezogen. Charles III. und weitere Mitglieder der Königsfamilie schreiten hinter dem Sarg, gefolgt von Soldaten aus allen 56 Commonwealth-Staaten. In Hörweite wird die Glocke Big Ben im Turm am britischen Parlamentsgebäude läuten, außerdem werden im Minutentakt Salutschüsse abgegeben.

Der Weg von der Westminister Abbey zum Triumphbogen "Wellington Arch" führt über die "Mall" - dem Prachtboulevard vor der königlichen Residenz in der britischen Hauptstadt - bis zum Buckingham-Palasts und von dort weiter nach Westen bis zum Hyde Park. Der öffentliche Trauerzug endet am Triumphbogen zu Ehren Wellingtons an der südöstlichen Ecke des Parks. Von dort wird der Sarg der Queen mit einem Leichenwagen nach Windsor gebracht.

Die Stadt Windsor liegt rund 30 Kilometer westlich des Londoner Stadtzentrums. Dort, flussaufwärts an der Themse, befinden sich die umfangreichen Burg - und Palastanlagen von Windsor Castle, der früheren Wochenendresidenz der Königin. Am Abend soll Elizabeth II. dort in der Georgenkapelle ("St. George's Chapel") beigesetzt werden. In der Gedenkkapelle westlich des mächtigen Bergfrieds soll die tote Königin an der Seite ihrer Mutter - der 2002 verstorbenen "Queen Mum" - und ihres Vaters König Georg VI. ihre letzte Ruhestätte finden.