In diesem Jahr wird mit "House of the Dragon" ein Prequel zum erfolgreichen HBO-Format "Game of Thrones" an den Start gehen. Dazu hat sich nun auch Tyrion-Lennister-Darsteller Peter Dinklage zu Wort gemeldet. Er sieht die Serie auf jeden Fall mit gemischten Gefühlen.

Als "Game of Thrones"-Figur Tyrion Lennister wurde Schauspieler Peter Dinklage zum Fanliebling und Weltstar gleichermaßen. Dass mit "House of the Dragon" noch in diesem Jahr eine Prequel-Serie zum Fantasy-Hit erscheinen wird, ist Dinklage selbstredend zu Ohren gekommen. Im Gespräch mit Marc Maron in dessen Podcast "WTF" offenbarte der Schauspieler, dass er jedoch mit gemischten Gefühlen auf die Serie blickt, die sich etwa 200 Jahre vor den Ereignissen rund um seine Figur zutragen wird.

Zwar sei sich Dinklage sicher, dass es "eine wirklich verdammt gute Serie wird". Insgesamt hätte er sich jedoch mehr Mut zum Risiko gewünscht - so wie es einst bei "Game of Thrones" der Fall gewesen sei: "Bei unserer Serie ist HBO ein gewaltiges Risiko eingegangen. Es war zwar ein langsamer Start, aber warum tun sie es nicht wieder so? Das jetzt ist kein Risiko. Es ist eine bewährte Sache, die funktioniert", so Dinklage.

Ob das wirklich so ist, wird sich erst zeigen müssen. Nicht erst durch die stark kritisierte letzte Staffel von "Game of Thrones" schien sich zuletzt eine gewisse Übersättigung an Geschichten aus und um Westeros einzustellen.

300 Jahre in die Vergangenheit

Die erste Staffel von "House of the Dragon" soll zehn Episoden umfassen. Das Prequel spielt 300 Jahre vor den Geschehnissen aus "Game of Thrones". Es erzählt die Geschichte der Vorfahren von Daenerys Targaryen. Die von Emilia Clarke verkörperte Drachenkönigin war eine der Schlüsselfiguren der Ursprungsserie. Unter anderem werden Matt Smith, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Olivia Cooke und Paddy Considine in "House of the Dragon" zu sehen sein.

Daneben sind derzeit noch weitere Spin-off-Serien in Planung. Eine andere mit dem Titel "Bloodmoon", in der Naomie Watts die Hauptrolle innegehabt hätte, wurde nach der abgedrehten, aber nie veröffentlichten Pilotepisode hingegen eingestampft. Sie fand bei HBO keinen Anklang.