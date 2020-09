So kennt man Dwayne "The Rock" Johnson: Immer gut gelaunt. Hier bei der Premiere von "Jumanji".

Auf seinem Instagram-Kanal berichtet der Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson in einer emotionalen Botschaft von seiner Corona-Infektion. Auch seine Frau und seine beiden kleinen Töchter waren erkrankt. Angesteckt haben sie sich offenbar im engsten Umfeld.

Der Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson beeindruckt durch seine Physis meistens als Held in Actionkrachern. Privat musste der Schauspieler nun kürzer treten. Er und seine Frau Lauren, sowie ihre beiden kleinen Töchter hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der Action-Held, der aus Filmen wie, "Fast & Furious", "Jumanji" oder "Baywatch" bekannt ist, nun in einer über elfminütigen emotionalen Videobotschaft auf Instagram mit.

Die Erkrankung an Covid-19 sei eine der schwierigsten Erfahrung für die Familie und für ihn persönlich gewesen, erklärte der Schauspieler und frühere Profi-Wrestler. Seine beiden Töchter, die vierjährige Jasmine und die zweijährige Tiana hätten glücklicherweise nur leichte Halsschmerzen gehabt, doch für ihn und seine Frau seien die vergangenen Wochen gesundheitlich "hart" gewesen. Inzwischen habe sich jedoch die ganze Familie von der Erkrankung wieder erholt. Johnson betonte, dass sie seit Beginn der Pandemie Vorsichtsmaßnahmen befolgt und Schutzmasken getragen hätten. Sie hätten sich bei engen Freunden angesteckt.

Nun würde er noch striktere Regeln einführen und nur Freunde treffen, die einen negativen Test nachweisen könnten. Der Schauspieler rief seine Fans dazu auf, stets Schutzmasken zu tragen, gesund zu leben und die eigene Immunabwehr zu stärken. In den letzten Monaten haben mehrere Hollywood-Stars offen über ihre Covid-19-Erkrankung gesprochen, darunter Olga Kurylenko und Idris Elba.

Einer der ersten öffentlich bekannten Promi-Fälle war Tom Hanks. Der Schauspieler und seine Frau Rita Wilson waren in Australien positiv auf das Coronavirus getestet worden und mussten daraufhin in Quarantäne. Anschließend hatten sie sich isoliert, um niemanden anzustecken. Hanks appelliert nun immer wieder in der Öffentlichkeit für das Tragen von Masken und er spendete auch Blut für die Forschung.