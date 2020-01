In der Haut der Männer, die am Wochenende bei Billy Joel eingebrochen sind, möchte man nicht stecken. Denn werden die eines Tages gefasst, droht ihnen neben der gerechten Strafe wohl auch die volle Wucht von Joels Wut über die Zerstörung seiner geliebten Motorräder.

Billy Joel besitzt ein Haus auf Long Island vor den Toren New Yorks, und dort sind am Wochenende Unbekannte eingestiegen. Als der Sänger das bemerkte, rief er umgehend die Polizei und stellte dann fest, dass die Einbrecher zwölf seiner über alles geliebten Motorräder zerstört hatten.

Das Ganze geschah laut Informationen der US-Promiseite "TMZ" vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen, als Joel selbst nicht anwesend war. Wie die Polizei demnach weiter mitteilte, schlugen die Diebe eine Glastür ein, um in die Garage zu gelangen. Neben den Motorrädern verwüsteten sie auch Joels Büro. Die Ermittlungen in dem Fall laufen noch, auch lässt sich der genaue Schaden zur Stunde noch nicht beziffern, heißt es in dem Bericht weiter.

Sicher ist aber wohl, dass Joel ziemlich sauer über die Ereignisse sein dürfte. Immerhin ist seine Liebe zu motorisierten Zweirädern bekannt. In einem Beitrag des US-Senders "CNBC" aus dem September des vergangenen Jahres ist zu sehen, wie er voller Stolz einige Teile seiner beeindruckenden Kollektion präsentiert. Diesen Bericht hatten womöglich ja auch die Einbrecher zuvor gesehen?!

Joel besitzt mit "20th Century Cycles" auch noch einen eigenen Motorradladen in Oyster Bay. Aber natürlich macht Joel, der Hits wie "We Didn't Start The Fire" und "Uptown Girl" schrieb, auch noch immer Musik. Jeden Monat spielt der "Piano Man" mit deutsch-jüdischen Wurzeln im Madison Square Garden in New York City vor ausverkauftem Haus und tourt zudem weiterhin durch den Rest der Staaten.