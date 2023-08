Gerade eben erst hat Elton John das Ende seiner Bühnenkarriere gefeiert, da treibt er seinen Fans auch schon die Sorgenfalten auf die Stirn: Wie offiziell bestätigt wird, muss sich der 76-Jährige nach einem Sturz im Krankenhaus behandeln lassen. Inzwischen sei er aber wieder zu Hause und "guter Gesundheit", heißt es.

Es sei ihm gegönnt: Nach dem Ende seiner " Farewell Yellow Brick Road"-Abschiedstournee genießt Elton John sein Leben als Bühnen-Rentner aktuell in seiner Villa in Nizza. Doch mitten in die Urlaubsidylle platzt ein Ereignis, das nicht nur ihn, seine Freunde und Angehörigen aufschreckt, sondern auch die zahlreichen Fans des Ausnahmemusikers.

Wie ein Sprecher des 76-Jährigen gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail" bestätigte, wurde John Sonntagnacht ins Krankenhaus gebracht. Demnach unterzog sich der Sänger im Princess Grace Hospital Center in Monaco einer Untersuchung. Vorausgegangen war ein Sturz des Musikers in seiner Villa.

Johns Sprecher erklärte, es habe sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt. "Er wurde unmittelbar nach der Untersuchung an diesem Morgen entlassen und ist nun bei guter Gesundheit zurück zu Hause", versicherte er.

300 Konzerte seit 2018

Elton John hatte am 8. Juli in Stockholm das mutmaßlich letzte Konzert in seiner über 50 Jahre währenden Karriere gegeben. Die "Farewell Yellow Brick Road"-Tournee hatte er bereits 2018 gestartet. Wegen der Corona-Pandemie mussten jedoch immer wieder Shows verschoben werden. Insgesamt gab John im Rahmen der Tour über 300 Konzerte in den USA, Europa und Australien.

Laut "Daily Mail" hält sich der Sänger nun mit seinem Mann David Furnish und seinen beiden Söhnen in Nizza auf. Vor einer Woche habe man John noch an Bord seiner Superjacht mit prominenten Gästen vor St. Tropez gesehen. Auch bei einem Essen mit Kevin Spacey wurde der Musiker in diesem Monat gesichtet. Im Londoner Prozess um angebliche sexuelle Vergehen Spaceys hatte John für den Hollywood-Star ausgesagt. Der Schauspieler wurde wenig später von allen Vorwürfen freigesprochen.