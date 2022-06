Anfang des Monats feiert Queen Elizabeth II. ihr 70. Thronjubiläum. Für viele Stars ist es eine Ehre, bei dem Event für sie singen zu dürfen. Nicht so für Adele offenbar. Sie soll der britischen Königin eine Absage erteilt haben. Und auch Kollege Harry Styles hat die Einladung wohl nicht angenommen.

Für die meisten Musikerinnen und Musiker wäre es eine absolute Ehre gewesen, für Queen Elizabeth II. anlässlich deren Platinjubiläums Anfang Juni singen zu dürfen. Superstar Adele, selbst gebürtige Londonerin, soll der Monarchin jedoch einen Korb gegeben haben, wie nun die "Daily Mail" berichtet. Mehr noch: Von einer Quelle aus dem Umfeld der Sängerin will man in Erfahrung gebracht haben, dass angebliche Terminüberschneidungen angeführt wurden, um dem Event fernzubleiben.

"Das hat für allerhand Überraschung gesorgt, vor allem, weil sie zum MBE (Member of the Order of the British Empire, Anm. d. Red.) ernannt wurde", wird die Quelle zitiert, die sich demnach selbst über diese Entscheidung wundert. "Wie viele Gelegenheiten wird es geben, um vor dem Buckingham Palast für die Queen aufzutreten?"

Dem Bericht zufolge befand sich Adele jedoch in illustrer Gesellschaft. Auch Shootingstar Harry Styles habe demnach einen Auftritt beim 70. Thronjubiläum der Königin abgelehnt. Allzu sehr dürfte sich die 96-Jährige deswegen aber nicht gegrämt haben. Mit der Band Queen, Ed Sheeran, Sir Elton John und Sir Rod Stewart war das Line-up noch immer höchst namhaft besetzt.