Unterhaltung

Warten aufs Baby: Eva Longoria brütet

Eva Longorias Bauch wächst und wächst. Nicht nur ihre Fans fragen sich, wann das erste Kind der Schauspielerin endlich zur Welt kommen wird. Auch Longoria selbst kann es nicht mehr erwarten.

Sie ist wirklich hochschwanger! Eva Longoria führte ihren kugelrunden Babybauch beim gemeinsamen Spaziergang mit ihren Mann José Bastón durch Los Angeles aus. Das erste Kind der Schauspielerin, ein Sohn, soll noch diesen Monat zur Welt kommen. Und wenn man den Bauch der 43-Jährigen betrachtet, könnte es wirklich jeden Tag soweit sein. Erst vor einigen Tagen teilte sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story mit, dass sie sich zunehmend unwohler fühle und sie sich wünsche, dass ihr Baby endlich zur Welt komme.

Für den sonnigen Tag hatte der ehemalige "Desperate Housewives"-Star ein royalblaues Sommerkleid gewählt, das die Schauspielerin mit einer luftigen weißen Bluse und silbernen Flip-Flops kombinierte. Ein großer Hut und eine verspiegelte Sonnenbrille schützen sie vor der Sonne. Trotz ihrer Schwangerschaftskilos ist Longoria mit ihrem knallroten Lippenstift ein wahrer Hingucker. Ihr Mann wählte sein Outfit ganz in Schwarz.

Träume werden wahr

Für Eva, die vor 20 Jahren aus Texas nach Hollywood gekommen war und immer davon geträumt hatte, eine Auszeichnung wie den Stern auf dem "Walk of Fame" erhalten, gehen in diesen Wochen und Monate viele Träume in Erfüllung. "Dies ist alles so surreal, ich muss weinen", schluchzte die Schauspielerin bei der Verleihung. Wegen ihrer Schwangerschaft sei sie besonders emotional, fügte sie hinzu. Seit knapp zwei Jahren ist Longoria mit dem mexikanischen TV-Unternehmer José Bastón verheiratet, den sie zu der Zeremonie mitbrachte. Sie erwarten einen Jungen, es ist das erste Kind für Longoria.

Longoria war als jüngste von vier Schwestern in einfachen Verhältnissen in Texas aufgewachsen. Ihre Eltern haben mexikanische Wurzeln. Als Gastredner bei der Enthüllung der 2633. Plakette ergriffen Felicity Huffman, Ricky Martin und Anna Faris das Wort. Sie priesen unter anderem Longorias Hilfsbereitschaft und ihren unermüdlichen Einsatz für Immigranten und Frauenrechte. "Ich bin älter als du aber ich schaue zu dir auf", witzelte der puerto-ricanische Popsänger Martin.

Longoria habe ein ungeheures Mitgefühl und würde das in Taten umsetzen, sagte Huffman, ihr langjähriger Co-Star aus "Desperate Housewives". Sie verwies auf die von Longoria produzierte Dokumentation "The Harvest" über das Schicksal von Einwandererkindern, die auf US-Farmen als Erntehelfer arbeiten.

Quelle: n-tv.de