Nicht nur in Frankreich bangt man um Mathieu Kassovitz. Der Leinwandstar soll bei einem Motorradunfall so schwer verletzt worden sein, dass sein Zustand "besorgniserregend" ist. In Deutschland kennt man den 56-Jährigen vor allem durch seine Hauptrolle in "Die fabelhafte Welt der Amélie".

Der französische Schauspieler und Regisseur Mathieu Kassovitz ist bei einem Motoradunfall "sehr schwer" verletzt worden. Das berichten mehrere französische Medien übereinstimmend. Demnach erlitt der 56-Jährige unter anderem ein Schädeltrauma und einen Beckenbruch. Kassovitz soll sich in einem "besorgniserregenden Zustand" befinden.

Kassovitz ist als Schauspieler und Regisseur erfolgreich. (Foto: IMAGO/ABACAPRESS)

Der Filmstar bereitete sich den Berichten zufolge mit einem Motorradtraining nahe Paris auf eine Rolle vor. Eine seiner Töchter sei auf einem Motorrad hinter dem Darsteller gefahren, sie wurde angeblich Zeugin des Unfalls. Kassovitz wurde in ein Krankenhaus in einer Gemeinde südlich von Paris eingeliefert.

Mathieu Kassovitz kam 1967 als Sohn des in Ungarn geborenen Regisseur Peter Kassovitz zur Welt. Nach ersten Gehversuchen als Schauspieler inszenierte er Anfang der 1990er-Jahre erste Filme. Der Streifen "Hass" bescherte ihm 1995 den großen Durchbruch. Für das Sozialdrama über das Leben in einem Banlieue mit Vincent Cassel wurde Kassovitz in Cannes als bester Regisseur ausgezeichnet.

Mit Cassel und Jean Reno drehte er 2000 auch "Die purpurnen Flüsse". Ebenso saß er bei den Filmen "Gothika" (2003) mit Halle Berry und "Babylon A.D." (2008) mit Vin Diesel im Regiestuhl.

Als Nino an der Seite von Audrey Tautou

Als Schauspieler sah man Kassovitz unter anderem in "Birthday Girl - Braut auf Bestellung" (2001) an der Seite von Nicole Kidman, in Steven Spielbergs Werk "München" (2005) über das Olympia-Attentat 1972 und im Action-Thriller "Haywire" (2011) von Steven Soderbergh.

Seinen bekanntesten Auftritt als Darsteller absolvierte der Franzose jedoch zweifelsohne 2001 in "Die fabelhafte Welt der Amélie". Als Nino, Schwarm der von Audrey Tautou verkörperten Titelfigur Amélie, fiel ihm in dem Film unter der Regie von Jean-Pierre Jeunet eine Hauptrolle zu. Die romantische Komödie mauserte sich seinerzeit zu einem weltweiten Überraschungserfolg. Auch in Deutschland lockte der Film Millionen Besucherinnen und Besucher in die Kinos.

Während "Die fabelhafte Welt der Amélie" mit der großen Liebe zwischen Amélie und Nino endet, hat Kassovitz im wahren Leben mehrere Beziehungen hinter sich. Insgesamt hat er drei Kinder von zwei verschiedenen Frauen.