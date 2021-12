Im Frühling erleidet Fiona Erdmann eine Fehlgeburt. Nun teilt das Model in den sozialen Medien mit, wieder schwanger zu sein. Eine gewisse Angst schwingt trotz aller Vorfreude aber wohl weiterhin mit.

Fiona Erdmann ist wieder schwanger. Die frohe Botschaft verkündete das Model jetzt auf seinem Instagram-Account. Auf einem Bild aus ihrer Wahlheimat Dubai präsentierte die 33-Jährige ihren Babybauch. Im Mai dieses Jahres hatte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin eine Fehlgeburt erlitten.

In dem Post verkündet Erdmann nicht nur die Schwangerschaft, sondern erinnert auch an den Verlust. "Unser Engel ist zurück, und wir sind schwanger mit einem neuen kleinen Wunder", schreibt sie zu dem Foto, auf dem sie während ihrer letzten Schwangerschaft mit Partner Mohammad und Sohn Leo am Strand zu sehen ist. "Nach all dem, was dieses Jahr passiert ist, fühle ich mich gesegnet und bin unendlich dankbar, dass wir nun erneut diese wundervolle Reise antreten dürfen. Ich bin mir sicher, dass dieses Mal alles gut wird".

Erdmann möchte anderen Mut machen

Erdmann bittet ihre Follower trotzdem, ihr und ihrer Familie die Daumen zu drücken. "Ich werde euch in den nächsten Tagen einiges über unsere bisherige Zeit erzählen", verspricht sie. "Ich möchte ehrlich sein, es war nicht einfach, und oft hat mich die Angst eines erneuten Verlustes eingenommen." Mittlerweile überwiege aber die Freude. "Ich wünsche mir, dass ich vielen Frauen, denen es ähnlich wie mir ergangen ist, Mut machen kann, dass Wunder geschehen und dass am Ende alles gut wird."

Erst im Oktober erinnerte sie anlässlich des Tages der "Sternenkinder" an ihr Baby. Damals schrieb sie: "Aber ich bin ganz sicher, dass die Seele unseres kleinen Schatzes wiederkommt. Wer weiß, vielleicht sogar schon ganz bald. Ich glaube ganz fest dran, dass er einfach noch nicht bereit war und wiederkommt."

Fiona Erdmann war bereits in der 18. Woche, als sie im Frühjahr ihr Kind verlor. Wie sie damals berichtete, hatte das Paar auch schon einen Namen ausgewählt. "Die Zeit mit dir war so wundervoll, und wir waren so voller Vorfreude, dich und Leo zusammen aufwachsen zu sehen", schrieb sie seinerzeit ebenfalls bei Instagram.

Fiona Erdmann lebt mit Mohammed in Dubai. Ihr gemeinsamer Sohn Leo kam im August 2020 zur Welt.