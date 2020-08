Ihr Vater hatte es bereits ausgeplaudert. Nun macht es auch Fiona Erdmann selbst offiziell: Ihr Baby ist da. Das jedoch früher als eigentlich erwartet. Dementsprechend verlief die Geburt nicht gerade "easy-peasy".

"Fiona hat soeben einem kräftigen Jüngling das Leben geschenkt." Mit diesen Worten verriet Fiona Erdmanns Vater Gerd auf seiner Facebook-Seite, dass seine Tochter Mutter geworden ist. Möglicherweise nicht unbedingt zur Freude der 31-Jährigen. Die schwieg nämlich zunächst zu der Geburt. Und auch Gerd Erdmanns Facebook-Eintrag ist inzwischen wieder gelöscht.

Den braucht es nun aber auch gar nicht mehr, um Fiona Erdmanns Mutterglück nachvollziehen zu können. Mittlerweile hat sich das Model nämlich dann doch auch selbst zu Wort gemeldet.

"Wir waren im Urlaub"

Auf ihrem Instagram-Account postete Fiona Erdmann ein Foto, das sie mit ihrem kleinen Sohn zeigt. Dazu schreibt sie: "Und plötzlich warst du da. Etwas früher als erwartet hast du uns zu einer Familie gemacht. Worte können nicht beschreiben, wie stolz, glücklich und voller Liebe wir sind!"

Der eigentliche Entbindungstermin hätte erst im September sein sollen. Wie unverhofft die Geburt kam, berichtet Fiona Erdmann auch in einem RTL-Interview. "Uns geht's gut, wir haben alles gut überstanden", stellt sie zu Beginn klar, ehe sie auf die näheren Umstände eingeht, unter denen ihr Kind zur Welt gekommen ist.

"Wir waren im Urlaub und auf einmal ist meine Fruchtblase geplatzt", sagt die einstmals Viertplatzierte bei "Germany's next Topmodel". Der Junge sei vier Wochen zu früh gekommen. Die Geburt sei alles andere als "easy-peasy" gewesen, zumal ihr Sohn ein "Sternengucker-Baby" gewesen sei, das falsch herum gelegen habe. Auch der Einsatz einer Saugglocke sei nötig gewesen. "Es war krass, es war eine Erfahrung", so Fiona Erdmann.

"Meine Familie, meine Zukunft"

Sie und ihr Partner seien dabei auf die Geburt noch "wenig vorbereitet" gewesen, erklärt sie weiter. "Wir haben ein Haus gekauft, wir sind mitten im Umzug", sagt sie. Aber ein Kind könne man eben nicht planen.

Noch während sie in den Wehen gelegen habe, habe sie telefoniert und E-Mails geschrieben, erklärt Fiona Erdmann. Der Papa des Kindes sei dabei stets an ihrer Seite gewesen und habe sie "da durchgepusht". Es sei "so zauberhaft", Vater und Sohn zusammen zu sehen. "Das ist meine Familie, meine Zukunft", erklärt sie.

Ihr neues Leben als Mama beschreibt Fiona Erdmann als "ganz schön anstrengend". Früher habe sie immer gedacht, andere würden übertreiben, aber nun mache auch sie diese Erfahrung. "Ich habe am Anfang nur funktioniert, dadurch dass er ja so früh kam", berichtet die frischgebackene Mutter weiter.

"Harte Diskussion"

Zum ganz großen Glück fehlt jetzt eigentlich nur noch eins: "Wir haben tatsächlich noch keinen Namen für unseren Sohnemann", verrät Fiona Erdmann. Sie und ihr Freund würden aber "eine harte Diskussion" führen, erklärt sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Vater des Kindes ist ein Männermodel namens Mohammad, wie Fiona Erdmann vor einiger Zeit in einem Interview verriet. Die beiden leben zusammen in Dubai, wohin die Deutsche 2018 ausgewandert ist.