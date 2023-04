Frankie Goes to Hollywood? Nö, to Eurovision!

Ganz schön lang her: Frankie Goes to Hollywood auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs Mitte der 80er.

Mit Songs wie "Relax", "Two Tribes" oder "The Power of Love" mischen Frankie Goes to Hollywood Mitte der 80er-Jahre die Charts auf. Dann wird es jedoch still um die Gruppe, die sich 1987 auflöst. Nach 36 Jahren kehrt sie nun in Originalbesetzung zurück. Anlass ist der ESC in Liverpool.

Um dieses Ereignis feiern zu können, musste erst der Eurovision Song Contest (ESC) nach Großbritannien zurückkehren: Die 80er-Jahre-Kultband Frankie Goes to Hollywood feiert am Rande des Gesangswettbewerbs mit ihrem ersten Auftritt in Originalbesetzung seit 36 Jahren ein Comeback.

Den Ort für ihre Wiedervereinigung haben die fünf Bandmitglieder wohlweislich gewählt. Frankie Goes to Hollywood stammen nicht nur aus dem nordenglischen Liverpool, wo der diesjährige ESC über die Bühne gehen wird. Sie benannten auch ihr zweites Album, das 1986 erschienen ist, nach ihrer Heimatstadt.

Nur ein Jahr später zerfiel die Band nach internen Streitigkeiten auch schon in ihre Einzelteile. Seither gab es keinen gemeinsamen Auftritt in der Originalbesetzung mehr. Lediglich Sänger Holly Johnson gelang im Anschluss noch eine Solokarriere. Seit geraumer Zeit ist es um den 63-Jährigen, der seit Anfang der 90er-Jahre HIV-positiv und somit einer der HIV-Langzeit-Überlebenden ist, jedoch auch ziemlich still geworden.

Holly Johnson freut sich

Für ein TV-Format traten Frankie Goes to Hollywood 2004 noch einmal gemeinsam vor die Kamera - ohne sich jedoch auch musikalisch wieder komplett zusammenzutun. So fehlte neben Johnson auch Gitarrist Brian Nash, als die übrigen Bandmitglieder Peter Gill, Mark O'Toole und Paul Rutherford ein lediglich bis 2007 währendes Revival initiierten. Die Rolle des Frontmanns übernahm in dieser Zeit Ryan Molley.

Nun aber kommt es im Rahmen der ESC-Eröffnungszeremonie am 7. Mai zu einem echten und vollständigen Comeback der Formation, wie die Veranstalter des Wettbewerbs bekannt gaben. Auch Holly Johnson verkündete die Nachricht auf seiner Instagram-Seite, auf der er einen kurzen Teaser zum bevorstehenden Auftritt teilte. Er freue sich, die Wiedervereinigung ankündigen zu dürfen, schrieb er außerdem dazu.

Nur zwei Studioalben

Frankie Goes to Hollywood gelten bis heute als einflussreiche und stilprägende Musikgruppe der 80er-Jahre. Die bekanntesten Songs der Briten sind der Welthit "Relax", "Two Tribes" sowie die Ballade "The Power of Love". Die Band brachte seit ihrer Gründung nur zwei Studioalben auf den Markt - neben "Liverpool" das Debütwerk "Welcome to the Pleasuredome" (1984).

Dass die Band nun im ESC-Rahmen in ihrer Heimatstadt auftreten wird, ist Russlands Krieg gegen die Ukraine geschuldet. Das angegriffene Land hatte mit der Formation Kalush Orchestra den Wettbewerb 2022 in Turin gewonnen und wäre somit eigentlich Austragungsort der Veranstaltung in diesem Jahr gewesen. Da vor dem Hintergrund des Krieges die Durchführung der Show in der Ukraine aber nicht möglich ist, sprang Großbritannien als Gastgeber ein. Der Brite Sam Ryder hatte in Turin den zweiten Platz erreicht. Letztmals gewonnen hat Großbritannien den ESC 1997, damals mit der Gruppe Katrina and the Waves - ebenfalls eine Pop-Institution aus den 80ern.