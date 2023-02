Anfang des Jahres kehrt Susan Sideropoulos nach zwölf Jahren zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. Ganz so lang war Eva Mona Rodekirchen zwar nicht weg. Trotzdem dürften die Fans der RTL-Serie darüber jubeln, dass sie nun wieder in ihre Rolle der Maren Seefeld schlüpft.

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) steht erneut ein Comeback vor der Tür. Eva Mona Rodekirchen steht ab April wieder als Maren Seefeld vor der Kamera, wie RTL bekannt gab. Im Herbst 2022 hatte sich die Schauspielerin von der Serie verabschiedet.

Ihre Figur hatte im September 2022, in Folge 7.600, gemeinsam mit ihrer Tochter eine Weltreise angetreten. Damals sagte Rodekirchen im Interview mit RTL zu ihrem Ausstieg: "Die letzten zweieinhalb Jahre waren für uns alle sehr herausfordernd und ich spürte, wie meine Kraft flöten ging." Der Abschied falle ihr nicht leicht, erklärte sie. Sie habe Angst gehabt, "bei den letzten Drehs in Tränen auszubrechen". Am Ende habe sie es aber doch "ganz gut hinbekommen".

Auf eine Rückkehr hatte sie schon damals gehofft: "Ich wünsche mir, und das wäre eigentlich der beste Fall, dass Maren irgendwann genug von ihrer Weltreise hat, unbedingt zurück in den Kiez möchte, da zu 100 Prozent wieder ankommt und ich mit dem Elan, mit dem ich damals eingestiegen bin, bei GZSZ als Schauspielerin weitermachen kann." Wie und wann die Figur Maren Seefeld in den Kolle-Kiez zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt.

Zum Auftakt ein Fettnäpfchen

Die heute 46-jährige Rodekirchen hatte ihren ersten GZSZ-Auftritt am 16. November 2010. Bei ihrem Einstand trat sie erst einmal in ein Fettnäpfchen. So traf sie nach vielen Jahren ihren alten Schulfreund Alexander Cöster (Clemens Löhr) wieder und fragte ihn, ob er nicht Iris, die "kleine Schüchterne" von damals, geschwängert habe. Iris war dabei nicht weit entfernt - und Marens erster Fauxpas war perfekt.

Auch wenn Rodekirchen zuletzt nicht bei GZSZ zu sehen war, war die Schauspielerin nicht untätig. Zu sehen ist sie etwa in der RTL-Serie "Der König von Palma" (auch auf RTL+ abrufbar). In ihrer Rolle als Frauke Werner ist sie hier kaum wiederzuerkennen.

Mit der Rückkehr von Rodekirchen feiert GZSZ bereits das zweite große Comeback in diesem Jahr. Erst Anfang 2023 war bekannt geworden, dass auch Susan Sideropoulos in den Kolle-Kiez zurückkehrt. Zwölf Jahre, nachdem sie als Verena Koch den Serientod gestorben war, ist sie seit Mitte Januar als Sarah Elsässer in einer neuen Rolle zu sehen.