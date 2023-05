Für Kleinkinder kann so eine royale Zeremonie ganz schön anstrengend sein. Während Großvater Charles III. in der Westminster Abbey gekrönt wird, kann Prinz Louis kaum an sich halten. Fotografen fangen ein, wie der Fünfjährige sichtlich mit seiner Müdigkeit zu kämpfen hat.

Beim 70-jährigen Thronjubiläum seiner Urgroßmutter Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr waren die unzufriedenen Grimassen des kleinen Prinzen Louis in den sozialen Medien viral gegangen. Nun hat der Fünfjährige erneut alle Blicke auf sich gezogen, als er sich die Strapazen des langen Krönungsgottesdienstes sichtlich anmerken ließ. Der Sohn von Thronfolger William und Prinzessin Kate zappelte in der ersten Reihe in der Westminster Abbey, wie die britische Nachrichtenagentur PA dokumentierte. Direkt nach der Krönung seines Großvaters Charles III. war der kleine Louis gähnend zu sehen.

Später im Gottesdienst war Louis zeitweise nicht mehr in der Reihe seiner Familie. Dass der Fünfjährige nicht den gesamten Gottesdienst vor Ort verfolgen würde, war zuvor bereits erwartet worden. Zum Ende der Zeremonie war er jedoch rechtzeitig wieder zurück, um bei der Nationalhymne seinen Großvater ("God Save The King") zu besingen.

Dabei konnte Prinz Louis die Zeremonie deutlich entspannter verfolgen als sein älterer Bruder Prinz George. Als Zweiter in der Thronfolge hatte der Neunjährige eine wichtige Aufgabe erhalten. Er diente bei der Krönungszeremonie als Page of Honor, also Ehrenpage. Beim Einzug in die Westminster Abbey trug er als einer von vier Pagen die Schleppe von König Charles III. George übernahm seine Aufgabe souverän und brachte das Ende der Schleppe jeweils zu seinem richtigen Platz.

Alle Pagen trugen zu der Zeremonie traditionelle Uniformen in Rot mit goldenen Spitzenstickereien und blauen Samtmanschetten, die laut britischer "Daily Mail" zum ersten Mal bei der Krönung von König Edward VII. im Jahr 1902 zu sehen waren. Die anderen Pagen sind allesamt Söhne von mit dem Königshaus verbundenen Familien.