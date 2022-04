Die Zuschauerinnen und Zuschauer kennen Joseph Gatt unter anderem als Darsteller in "Game of Thrones". Nun wird der Schauspieler vorübergehend festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, sich mit einem Kind zu sexuellen Zwecken ausgetauscht zu haben.

Der Schauspieler Joseph Gatt ist in Los Angeles festgenommen worden. Das teilte das Los Angeles Police Department mit. Demnach hatte die Polizei zunächst erfahren, dass Gatt "an sexuell eindeutiger Online-Kommunikation mit einer minderjährigen Person über Staatsgrenzen hinweg beteiligt" gewesen sei.

Am 6. April durchsuchten Kriminalbeamte das Haus des Schauspielers in Los Angeles. Anschließend nahmen die Ermittler den 50-Jährigen wegen eines ausstehenden Haftbefehls fest. Der Grund: Kontakt mit einer minderjährigen Person zu sexuellen Zwecken.

Die Ermittlungen in dem Fall seien noch nicht abgeschlossen, heißt es weiter. Die Polizei suche nach weiteren möglichen Opfern. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, soll Gatt noch am selben Tag gegen eine Kaution in Höhe von 5000 Dollar freigelassen worden sein.

Gatt weist Vorwürfe zurück

Der Schauspieler äußerte sich persönlich via Twitter zu den Anschuldigungen. Die Vorwürfe seien "schrecklich" und entsprächen in keinster Weise der Wahrheit, erklärt er. Er kooperiere vollständig mit der Polizei, um die Angelegenheit aufzuklären und seinen guten Namen wieder reinzuwaschen. Aus rechtlichen Gründen könne er sich jedoch vorerst nicht weiter zu dem Fall äußern.

Joseph Gatt ist unter anderem bekannt für seine Rolle als Thenn Warg, die er 2014 in der Erfolgsserie "Game of Thrones" spielte. Daneben wirkte er in diversen TV-Serien mit. Der Schauspieler war zudem in Filmen wie "Thor" (2011), "Star Trek Into Darkness" (2013) und "Dumbo" (2019) zu sehen. Auch als Sprecher von Charakteren in Computerspielen absolvierte er bereits diverse Einsätze.

Gatt ist gebürtiger Brite, soll jedoch schon seit vielen Jahren in Los Angeles leben. Charakteristisch für den Schauspieler ist seine Glatze, die auf eine Autoimmunerkrankung zurückgeht, unter der er bereits seit seiner Jugend leidet.