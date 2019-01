Es habe auch gejuckt, sagt die Schauspielerin: Sophie Turner als Sansa Stark in "Game of Thrones".

Der Countdown zum "Game of Thrones"-Finale läuft. Und weltweit fiebern ihm Fans der Fantasy-Reihe entgegen. Vielleicht sehen sie dann jedoch Sansa Stark mit anderen Augen. Deren Darstellerin Sophie Turner macht nun ein heikles Geständnis.

"Game of Thrones"-Fans kennen sie als Sansa, die älteste Tochter aus dem Hause Stark, mit langen roten Haaren und blauäugigem Silberblick. Doch siehe da: Im wahren Leben tendiert Sansa, hinter der die Schauspielerin Sophie Turner steckt, inzwischen dazu, die Haare blond zu tragen. Und im wahren Leben muss sie auch nicht damit kämpfen, immer wieder zwangsverheiratet zu werden. Hier ist sie mit Sänger und Schauspielkollege Joe Jonas glücklich verlobt.

Privat ist Turner gerade lieber blond - gewaschen, versteht sich. (Foto: imago/MediaPunch)

Aber das nur am Rande. Bleiben wir lieber bei Sansas alias Turners Haaren. Über die hat die 22-Jährige nämlich nun ein ... nun, ja, sagen wir ... interessantes Detail ausgeplaudert. "Als es auf die fünfte Staffel zuging, wurde ich gebeten, meine Haare nicht mehr zu waschen. Das war wirklich widerlich", verrät sie in einem Interview mit dem Magazin "InStyle".

"Ziemlich fettige Haare"

"Während der ersten paar Staffeln durfte ich mir die Haare noch waschen, weil ich in ihnen noch ein aristokratisches junges Mädchen war", berichtet Turner weitere Einzelheiten. Doch als sie sich zusehends zur Amazone wandelte, sei ein anderer Look gefragt gewesen. "Einige Jahre lebte ich mit ziemlich fettigen Haaren", erläutert die Schauspielerin weiter.

Irgendwann seien ihre Haare jedoch so verklebt gewesen, dass sich in ihnen kleine Partikel des in der Serie verwendeten Kunstschnees verfangen hätten. "Widerlich", unterstreicht Turner noch einmal. Letztendlich habe sie dann eine Perücke tragen und die "extrem juckenden" Haare wieder waschen dürfen.

Kriegen Sie dieses unappetitliche Detail nicht mehr aus dem Kopf? Ach was, der Gedanke daran dürfte rasch verfliegen, wenn endlich das Finale der Fantasy-Saga über die Bildschirme flimmert. Die "Game of Thrones"-Macher versprechen schließlich nichts Geringeres als die größte Schlacht der Fernsehgeschichte. Mittlerweile steht auch fest, ab wann es sie zu bestaunen gibt. In den USA feiert die achte Staffel am 14. April ihren Auftakt. Hierzulande übernimmt Sky die Erstausstrahlung des Serienendes.