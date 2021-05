Bill und Melinda Gates sind getrennt. So viel ist seit vergangener Woche bekannt. Nun wird öffentlich, dass sich die Ehefrau des Microsoft-Chefs bereits vor zwei Jahren scheiden lassen wollte. Grund dafür soll die Bekanntschaft ihres Mannes mit Jeffrey Epstein gewesen sein.

Warum lassen sich Bill und Melinda Gates scheiden? Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen unter anderem Treffen des Microsoft-Mitgründers mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein eine Rolle gespielt haben.

Schon Ende 2019 soll Melinda Gates mit Scheidungsanwälten in Kontakt gestanden haben, wie das "Wall Street Journal" schreibt. Die Tageszeitung beruft sich auf anonyme Quellen mit Einsicht in die Situation sowie auf entsprechende Unterlagen. Sie habe sich bereits vor rund zwei Jahren mit Anwälten mehrerer Firmen getroffen. Dem Bericht zufolge seien Bedenken über Treffen ihres Noch-Ehemannes mit Epstein einer der Gründe für die nun eingereichte Scheidung gewesen.

Auch die US-Webseite "The Daily Beast" hat einen entsprechenden Artikel veröffentlicht. Laut Insidern habe Melinda Gates Epstein angeblich zusammen mit Bill Gates im Jahr 2013 getroffen. Sie soll danach aufgebracht über die Beziehung der beiden gewesen sein, wie es weiter heißt. Sie habe offenbar gegenüber Freunden erklärt, dass das Treffen für sie unangenehm gewesen sei und dass sie nichts mit Epstein zu tun haben wolle.

Bill Gates bereut Treffen

2019 hatte die "New York Times" berichtet, dass es in den vorangegangenen Jahren mehrere Treffen zwischen Bill Gates und Epstein gegeben habe. Eine Sprecherin des Unternehmers erklärte damals, dass es dabei stets um Philanthropie gegangen sein soll. Gates bereue es demnach, sich jemals mit Epstein getroffen zu haben. 2019 meinte der 65-Jährige im Gespräch mit dem "Wall Street Journal" zudem: "Ich habe ihn getroffen. Ich hatte keine geschäftlichen Beziehungen oder eine Freundschaft mit ihm." Eine Sprecherin habe der Tageszeitung nun erklärt, dass Gates zu seinem damaligen Statement stehe und sich nicht weiter äußern wolle. Melinda Gates habe auf Nachfragen nicht reagiert.

Das Noch-Paar Gates hatte am 3. Mai angekündigt, sich nach 27 Ehejahren scheiden zu lassen. "Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden", erklärten die beiden in einem Statement auf Twitter unter anderem.

Das US-Magazin "People" berichtete später, dass "eine Kombination von Dingen" zur Scheidung geführt haben soll. Unter anderem soll eine große Rolle gespielt haben, dass die gemeinsame Tochter Phoebe mittlerweile erwachsen ist. Das Paar selbst hat sich bisher nicht zu den Gründen geäußert. In dem Statement hieß es nur, dass man die Arbeit an der wohltätigen Bill & Melinda Gates Foundation zusammen fortführen wolle, dass man aber nicht daran glaube, im Privaten als Paar "zusammen weiterwachsen" zu können.