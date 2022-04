Der Film "Mr. & Mrs. Smith" gilt gemeinhin als Auftakt der Romanze von Brad Pitt und Angelina Jolie. Doch beinahe hätte Gwen Stefani diese Liebesbeziehung, aber auch den späteren Rosenkrieg der beiden vereitelt, wie die Sängerin nun ausplaudert.

Vor allem kennt man die frühere No-Doubt-Frontfrau Gwen Stefani als Sängerin. Doch auch als Schauspielerin hat sie sich schon versucht, etwa 2004 im Blockbuster "Aviator" an der Seite von Leonardo DiCaprio.

So habe sie sich ein Jahr später auch um die Hauptrolle in der Action-Liebeskomödie "Mr. & Mrs. Smith" beworben, verriet die 52-Jährige nun in der Talkshow von Ellen DeGeneres. Sie habe für den Film von Regisseur Doug Liman sogar vorgesprochen, plauderte Stefani weiter aus. Am Ende habe sie sich aber Angelina Jolie geschlagen geben müssen.

"Mr. & Mrs. Smith" wäre wohl eine "andere Geschichte" geworden, wenn sie statt Jolie die Rolle an der Seite von Brad Pitt bekommen hätte, scherzte Stefani. In dem Film spielten Pitt und Jolie das Ehepaar John und Jane Smith, scheinbar in einer typischen US-Vorstadtidylle. In Wahrheit jedoch waren die beiden Auftragsmörder für unterschiedliche Organisationen.

Erst Traumpaar, dann Rosenkrieg

"Mr. & Mrs. Smith" wurde nicht nur an den Kinokassen weltweit ein Erfolg. Für Pitt und Jolie war der Streifen auch noch in anderer Hinsicht einschneidend. Die beiden verliebten sich während der Dreharbeiten ineinander, obwohl er seinerzeit noch mit Jennifer Aniston verheiratet war. In der Folge galten Pitt und Jolie als Hollywood-Traumpaar mit dem gemeinsamen Spitznamen "Brangelina".

Jolie bestätigte im Januar 2006 dem "People"-Magazin, dass sie von Pitt schwanger sei. Damit sprach sie auch zum ersten Mal öffentlich über ihre Beziehung. 2012 folgte die Verlobung, 2014 die Hochzeit. 2016 reichte Angelina Jolie die Scheidung ein. Ein Rosenkrieg folgte, der bis heute andauert. Unter anderem streiten die beiden um das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder. Sie sind Eltern von Maddox (20), Pax (18), Zahara (17), Shiloh (15) und den Zwillingen Vivienne and Knox (13).

Gwen Stefani wiederum war zur Zeit der Dreharbeiten von "Mr. & Mrs. Smith" vermutlich noch glücklich mit Gavin Rossdale, Frontmann der Rockband Bush, verheiratet. Schließlich hatte sie ihn erst 2002 geheiratet. Doch mittlerweile ist auch diese Ehe Geschichte. 2016 ließ sich das Paar scheiden. Stefani ist inzwischen erneut unter der Haube. Im vergangenen Jahr heiratete sie den Country-Musiker Blake Shelton.