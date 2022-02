Vor 20 Jahren gewinnt US-Schauspielerin Halle Berry den Oscar für das Filmdrama "Monster's Ball". Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt sie nun auf ihren Preis zurück. Viele andere schwarze Frauen hätten die "Auszeichnung längst verdient", sagt der Hollywoodstar.

20 Jahre nach dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin als erste schwarze Schauspielerin überhaupt ist Halle Berry erfreut und traurig zugleich über die Auszeichnung. Die 55-Jährige sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, sie sei leider immer noch die einzige schwarze Frau, die den Oscar in dieser Kategorie gewonnen habe: "So sehr ich mich damals darüber gefreut habe, so sehr macht mich das heute traurig."

Die US-Schauspielerin hatte die Auszeichnung damals für ihre Rolle in dem Filmdrama "Monster's Ball" bekommen, in dem eine Frau mit dem Henker ihres Mannes eine Affäre beginnt. "Es gibt viele schwarze Schauspielerinnen, die diese Auszeichnung längst verdient hätten", sagte Berry nun.

Trotzdem freut sie sich, dass sich die "Dinge gebessert haben". Wie die US-Amerikanerin unter anderem in der "Morgenpost" berichtet, gebe es im Film nun immer mehr Frauen, ganz gleich welcher Hautfarbe, die Regie führen. So habe sich die US-Amerikanerin vor 30 Jahren nie träumen lassen, einmal bei einem Film wie "Bruised" Regie zu führen und sogar mit 55 Jahren auch noch die Hauptrolle spielen zu können.

"Sehr starke Frau"

Sich selbst hält die Schauspielerin für eine "sehr starke Frau". Sie habe immer das Beste aus ihrem Schicksal gemacht, auch wenn sie es nicht immer leicht gehabt habe. Besonders ihre Jugend sei schwer von Gewalt geprägt gewesen, verrät Berry heute.

"Wenn man einen Vater hat, der -bevor er sich für immer aus dem Staub gemacht hat - des Öfteren im Alkoholrausch Mutter und Schwester verprügelte, wenn man als Schwarze mit einer weißen Mutter in der amerikanischen Provinz aufwächst, wenn man - seit man Teenager ist - vor allem Männer, die sich später als Charakterschweine entpuppen, magnetisch anzieht, dann ist das schlicht eine Frage des Überlebens."