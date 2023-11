Nach dem Bekanntwerden des Todes von Hans Meiser ergreift nun dessen Tochter Anouk erstmals öffentlich das Wort. Sie macht nicht nur Angaben dazu, wann ihr Vater konkret gestorben ist. Sie verrät auch, dass der Tod des 77-Jährigen überraschend kam.

Zwei Tage sind vergangen, seit die Meldung vom Tod Hans Meisers die Runde gemacht und für Bestürzung gesorgt hat. Nun hat sich auch Meisers Tochter Anouk zu Wort gemeldet und Angaben zum konkreten Todeszeitpunkt ihres Vaters gemacht. Demnach starb der 77-Jährige bereits am 30. Oktober.

Tochter Anouk, hier auf einem Foto mit ihrem Vater 2016, spricht nun für die Familie. (Foto: picture alliance / Horst Galuschka/dpa)

Meisers Tod sei für sie und die ganze Familie überraschend gekommen, erklärte die Tochter des Moderators im RTL-Interview. "Wir als Familie sind alle sehr geschockt, weil wir mit seinem Tod nicht gerechnet haben", wird sie zitiert.

Sie ergänzte: "Kurz zuvor hatte er eine OP, die er leider nicht gut verkraftet hat. Dieser Eingriff war aber unumgänglich. Die Klinik hat ihn hervorragend versorgt und alles Menschenmögliche getan. Er war einfach zu geschwächt."

Beisetzung im Familienkreis

Wie Meisers Geschäftspartner Harald Thoma gegenüber RTL berichtete, handelte es sich um einen orthopädischen Eingriff am Rücken. Mit Blick auf die Beerdigung ihres Vaters verriet Tochter Anouk lediglich: "Er wird demnächst im engsten Kreis der Familie beigesetzt. Wo und wann werden wir aber nicht bekannt geben."

Hans Meiser war eine Fernsehikone, Mann der ersten Stunde beim Privatfernsehen und Wegbereiter der Talkshow-Formate in den 90er-Jahren. Nach seinem Wechsel zu RTL plus in den 80er-Jahren war er zunächst Anchor der dortigen Nachrichtensendungen. 1992 startete er mit dem Talkformat "Hans Meiser", die bis ins Jahr 2000 ausgestrahlt wurde.

1988 sorgte Meiser für einen ebenso denkwürdigen wie umstrittenen Moment in der deutschen Mediengeschichte des deutschen Journalismus. Während des Gladbecker Geiseldramas rief er in einer Bankfiliale an, in der die Geiselnehmer gerade zwei Menschen in ihrer Gewalt hatten. Das Telefonat mit einem der Täter dauerte nur wenige Sekunden, entfachte jedoch eine Diskussion über journalistische Grenzen.

Doch auch dieser Umstand ist Teil von Meisers Karriere: Der Moderator galt als Entdecker von Oliver Pocher, der 1999 in einer Show des Talkmasters aufgetreten war.