Kaum zu glauben, aber wahr: Ohne Hans Meiser hätte Oliver Pocher womöglich nie TV-Karriere gemacht. Dementsprechend groß ist nun die Trauer des Comedians um den einstigen RTL-Moderator. Ebenso ist Meisers Ex-Talkshow-Kollegin Vera Int-Veen vom Tod des 77-Jährigen schwer getroffen.

Der Tod von TV-Legende Hans Meiser geht auch Oliver Pocher zu Herzen. Was viele mutmaßlich nicht wissen: Der verstorbene Moderator war tatsächlich der Entdecker von Pocher. Nachdem der heutige Comedian 1999 in einer Fernsehsendung von Meiser aufgetreten war, wurde ihm im Anschluss ein einwöchiges Praktikum beim damaligen Musiksender Viva ermöglicht. Nach seinem Einsatz in der Show "Interaktiv" wiederum erhielt Pocher eine Festanstellung bei Viva, die den Grundstein für seine Karriere legen sollte.

"Wie ich heute erfahren musste, ist Hans Meiser verstorben", schreibt Pocher nun auf seiner Instagram-Seite. Meiser und dessen Sendung seien für ihn "der absolute Wendepunkt in meinem Leben" gewesen, erinnert sich der 45-Jährige zugleich. Ohne den Moderator und sein Team hätte er "nie seinen Traumberuf starten können", ist sich Pocher sicher.

Der Comedian veröffentlichte unter anderem ein Bild von sich und Meiser aus der damaligen Sendung. Dazu erklärt er, er sei Hans Meiser "bis heute dankbar und auf ewig verbunden." Er wünsche der Familie und den Freunden des Verstorbenen viel Kraft in dieser schweren Zeit.

"Hans ist eine TV-Legende"

Vera Int-Veen hat eine andere Verbindung zu Hans Meiser als Pocher: Sie war mehrere Jahre Talkshow-Kollegin des verstorbenen Moderators. Während er bei RTL durch seine nach ihm benannte Sendung führte, war sie das Aushängeschild eines ähnlichen Formats namens "Vera am Mittag" bei Sat.1. Auch Int-Veen nimmt nun Abschied von ihrem ehemaligen Mitstreiter: "Hans ist eine TV-Legende und prägte über Jahrzehnte die Fernsehlandschaft. Ich behalte ihn als Pionier des Daily Talk in Erinnerung."

Meiser bleibe der "Vater aller Talkshows", erinnert sich die 56-Jährige. Er habe ihr - wie auch vielen anderen Kolleginnen und Kollegen - den Weg in mehr als ein Jahrzehnt an Daily-Talkshows geebnet. Bei ihren persönlichen Treffen habe sie ihn als einen sehr nahbaren und humorvollen Kollegen erlebt. Zuletzt habe sie allerdings nur noch sporadisch Kontakt zu ihm gehabt. Man habe sich aber "immer wieder mal auf der ein oder anderen Veranstaltung oder am Flughafen" gesehen.

Sie selbst erinnere sich noch gerne an diese Zeiten zurück, sagt Int-Veen: "Ich möchte nicht einen Tag missen. Ich habe durch Tausende von Gästen so viel gelernt und auch für mein Leben hinter der Kamera viele Erfahrungen mitgenommen." Ihre Show "Vera am Mittag" war eine der langlebigsten Talkshows im deutschen Privatfernsehen und wurde zwischen 1996 und 2006 mehr als 2000 Mal ausgestrahlt.

Hans Meiser ist im Alter von 77 Jahren überraschend an Herzversagen gestorben. Er gilt bis heute als Fernsehikone, Mann der ersten Stunde des Privatfernsehens und als Wegbereiter der Talkshow-Formate in den 90er-Jahren. Bei RTLplus war Meiser in den 80er-Jahren zunächst als Nachrichten-Anchor tätig. 1992 startete er mit "Hans Meiser", erst 2000 wurde die Show eingestellt.