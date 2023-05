Vergangenes Jahr feiert Kult-Moderator Harry Wijnvoord sein erfolgreiches "Der Preis ist heiß"-Comeback. Doch privat erleidet er vor Kurzem einen Rückschlag. So macht ihm ein Nierenleiden zu schaffen. Dass er es rechtzeitig ins Krankenhaus schaffte, verdanke er seiner Frau, verrät er nun.

Als Harry Wijnvoord im Mai 2022 nach 25 Jahren mit "Der Preis ist heiß" auf den Fernsehschirm zurückkehrte, war es fast, als sei er nie weg gewesen. Aber natürlich ist in all den Jahren, in denen der Holländer ohne die Gameshow und die Gameshow ohne den Holländer auskommen musste, einiges passiert.

So ist Wijnvoord natürlich älter geworden - vor knapp drei Wochen feierte er seinen 74. Geburtstag. Er hat 1998 die Scheidung von seiner ersten Frau hinter sich gebracht - und sich 2019 noch einmal richtig verliebt. Mit Iris Dahlke, die 18 Jahre jünger als er ist und inzwischen seinen Nachnamen angenommen hat, trat er im Juli 2021 sogar noch ein zweites Mal in seinem Leben vor den Traualtar.

"Sie ist mein größtes Glück", sagte der Kult-Moderator nun der Webseite "Schlager.de". Und das nicht nur, weil er mit ihr noch einmal die Liebe erfahren durfte. "Meine Frau hat mein Leben gerettet", plauderte Harry Wijnvoord vielmehr aus.

"Alles wieder eingespielt"

So habe er vor einigen Monaten plötzlich Sprachaussetzer gehabt. "Alles, was ich sagte, klang, als hätte ich was getrunken." In der Sorge, er habe womöglich einen Schlaganfall erlitten, habe ihn seine Frau umgehend ins Krankenhaus gebracht, so Harry Wijnvoord. Dieser Verdacht bestätigte sich zwar nicht, dafür machten die Ärzte aber eine andere beunruhigende Entdeckung: "Aufgrund meines Zuckers hatten sich die Nieren zum Großteil verabschiedet. Das hatte sich auf mein Sprachzentrum ausgewirkt." Doch nicht nur das: Er habe sich auch in Lebensgefahr befunden, verriet der Moderator.

Inzwischen gehe es ihm wieder besser, gab er zugleich Entwarnung. "Es hat sich alles wieder eingespielt. Die Werte sind so gut, dass ich auch keine Medikamente mehr nehmen muss", sagte Harry Wijnvoord und ergänzte: "Aber ohne meine Frau wäre es wohl anders ausgegangen."

Damit sollte wohl auch der nächsten Ausgabe von "Der Preis ist heiß" nichts im Wege stehen. Am 21. Juni um 20.15 Uhr wird sie bei RTL ausgestrahlt. Ebenso ist sie dann natürlich auch auf RTL+ abrufbar.