"Der Preis ist heiß" - möglicherweise denkt sich Harry Wijnvoord dies auch auf dem Weg zum Standesamt. Der ehemalige Spielshow-Moderator knüpft noch einmal den Bund der Ehe. "Wir sind sehr glücklich und freuen uns auf das, was kommt", versichert seine neue Frau.

Keine zwei Monate ist es her, dass Harry Wijnvoord die Verlobung mit seiner Lebensgefährtin Iris Dahlke öffentlich gemacht hat. Nun kann auch schon Vollzug gemeldet werden. Der 72-Jährige und seine 18 Jahre jüngere Partnerin haben geheiratet und sind fortan Mann und Frau.

Davon zeugen mehrere Fotos, die Dahlke auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat. Eines zeigt das Paar auf dem Standesamt - eingerahmt von ihrer Tochter Lilly auf der einen und seinem Sohn Alexander auf der anderen Seite. Ein weiteres Bild zeigt die vier beim Anschneiden der Hochzeitstorte.

Auf einer dritten Aufnahme sind Wijnvoord und Dahlke küssend vor dem Schriftzug "Mein großes Glück bist du" zu sehen. Das vierte Foto schließlich zeigt das strahlende Paar nebeneinander, während Wijnvoord ein paar Luftballons in der Form des Wörtchens "Ja" in der Hand hält.

Trauung in Senden

"Wir haben Ja gesagt. Wir sind sehr glücklich und freuen uns auf das, was kommt. Iris und Harry Wijnvoord", schreibt Dahlke in ihrem Kommentar zu dem Post. Damit deutet sie auch an, dass sie den Nachnamen des Niederländers angenommen hat. Der Ortsangabe in ihrem Post zufolge fand die Trauung im nordrhein-westfälischen Senden statt.

Wijnvoord hatte seine jetzige Frau 2019 vor einer Kölner Kneipe kennengelernt. Dabei hatte er die Hoffnung auf eine neue Liebe nach dem Scheitern seiner ersten Ehe 1998 eigentlich schon beinahe aufgegeben. "Ich habe auch nicht mehr gesucht, muss ich ehrlich sagen", sagte er einst in einem Interview mit "t-online".

Der Moderator erlangte seine Bekanntheit in Deutschland durch die Moderation der Spielshow "Der Preis ist heiß" von 1989 bis 1997 beim damals noch jungen Privatsender RTL. Später arbeitete er auch als Pferde-Auktionator und bei Teleshopping-Sendern. 2004 zog er als Kandidat ins Dschungelcamp ein, verließ die Show jedoch vorzeitig auf eigenen Wunsch.