Aus den Augen, aus dem Sinn? Für Prinz Harry und Herzogin Meghan trifft das durchaus zu. Jedenfalls hatte sie bislang noch kein Mitglied der britischen Königsfamilie in ihrer neuen US-Heimat besucht. Doch nun schaut dann doch mal jemand vorbei: Harrys Cousine Eugenie.

Der britische Prinz Harry und die US-Amerikanerin Herzogin Meghan haben sich in den USA zu einem Dinner-Date mit Harrys Cousine, Prinzessin Eugenie, und deren Ehemann, Jack Brooksbank, getroffen. Die US-Seite "TMZ" veröffentlichte Fotos der ausgelassenen Runde in einem Restaurant im kalifornischen Santa Barbara.

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank nahmen sich die Zeit für einen Besuch. (Foto: imago images/PPE)

Nachdem Harry und Eugenie bereits am Super-Bowl-Sonntag gemeinsam auf der Tribüne abgelichtet worden waren, ist nun klar: Das in die USA ausgewanderte Herzogenpaar Sussex hat seinen ersten richtigen Familienbesuch aus Harrys Heimat Großbritannien bekommen. Andere Mitglieder des Königshauses, wie etwa Harrys Vater Charles oder sein Bruder William, haben sich dagegen noch nicht zu einem Abstecher nach Kalifornien aufraffen können.

England-Besuch im Juni?

Harry und Meghan sind seit 2018 verheiratet und seit Mai 2019 Eltern von Sohn Archie. Im Juni kam Tochter Lili dazu. Das Paar trat Anfang 2020 von seinen royalen Aufgaben und Ämtern zurück und zog in die USA. In einem aufsehenerregenden Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey Anfang 2021 erhoben Harry und Meghan schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie. Seither sind die Fronten verhärtet.

Zu zwei Anlässen war Harry im vergangenen Jahr allein in die Heimat gereist: zur Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip am 17. April und zur Einweihung einer Statue zu Ehren seiner Mutter Prinzessin Diana am 1. Juli. Ob Harry, Meghan, Archie und Lili zu den Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., im Juni nach Großbritannien reisen werden, steht derzeit noch in den Sternen. Aktuell wird juristisch um Sicherheitsfragen gerungen.

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank sind seit Herbst 2018 verheiratet. Vor ziemlich genau einem Jahr wurden sie Eltern von Sohn August.