Nach vielen erfolg-, aber auch kritikreichen Jahren soll bei "Germany's Next Topmodel" alles anders werden. Was genau, das verrät Modelmama Heidi Klum höchstpersönlich. Altbekannte Schönheitsideale gelten nun offenbar nicht mehr.

Über die letzten 15 Jahre hat Heidi Klums Show "Germany's Next Topmodel" immer wieder jede Menge Kritik einstecken müssen für das Schönheitsbild, das sie jungen Mädchen vermittelt. Doch nun scheint sich der Trend hin zu Body Positivity, Authentizität und Natürlichkeit auch bei der Modelmama und dem verantwortlichen Sender ProSieben durchgesetzt zu haben. In einem Video auf ihrem Instagram-Kanal erklärt die 47-Jährige: "Die Fashion-Industrie, sie hat sich komplett verändert. Und genauso verändert sich auch 'Germany's Next Topmodel'!"

Im Anschluss kündigt sie die größte Neuerung in der Geschichte der Sendung an: "Du denkst, du bist zu groß? Zu klein? Zu dick? Zu dünn? Zu alt? Ich denke das nicht. Meine Türen sind für alle offen!" Für sie sei Charakter das Allerwichtigste. "Also überzeuge mich mit deiner Persönlichkeit, und vielleicht wirst du 'Germany's Next Topmodel 2021'." Zum Schluss folgt ein Aufruf, jetzt sein Bewerbungsvideo bei ProSieben hochzuladen.

Erstmals auch Männer dabei?

Auch ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer bestätigt: "Die Teilnahmekriterien sind offener denn je." Während Heidi in ihrem Video nur von "Mädchen" redet, verrät er: "Es bewerben sich aktuell mehr Kandidatinnen und Kandidaten denn je" - was die Spekulationen zu bestätigen scheint, dass 2021 erstmals auch Männer für Heidi über den Catwalk stolzieren könnten.

Die 16. Staffel wird trotz Corona-Pandemie wie immer im Frühjahr des nächsten Jahres über die Bildschirme flimmern. Mehr wollte Körfer aber nicht verraten: "Wann, wie und wo wir drehen, ist auch im Jahr 2020 und im Jahr 2021 eine Überraschung für die GNTM-Aspirantinnen und -Aspiranten. Heidi Klum wird es wie immer zuerst denjenigen verraten, die sie zu GNTM 2021 einlädt."

Die letzte GNTM-Staffel ging im Mai mit dem großen Finale zu Ende, das wegen der Corona-Pandemie erstmals ohne Live-Zuschauer stattfand. Und auch ohne Heidi Klum. Sie saß während der Show in ihrer Heimat Los Angeles fest und wurde nur per Video zugeschaltet. Als Gewinnerin ging schließlich die 21-jährige Jacky Wruck hervor.