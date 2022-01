Die Ehe mit dem Musiker Tom Kaulitz scheint Heidi Klum auf vielen Ebenen zu beflügeln. Jetzt singt die Model-Mama sogar selbst den neuen Titelsong zur 17. Staffel ihrer Show "Germany's next Topmodel" ein. Im Zuge dessen verrät sie mal wieder intime Details aus ihrem Eheleben.

Heidi Klum veröffentlicht am kommenden Donnerstag ihren Song "Chai Tea With Heidi", der auch der Titelsong der anstehenden 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" (GNTM) sein wird. Darin wird sie gemeinsam mit Rap-Star Snoop Dogg zu hören sein.

"Ich bin riesiger Fan von Snoop. Es war wirklich unbeschreiblich, mit dem Godfather of Rap in seinem Studio zu arbeiten", schwärmt sie im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Weil die ganze Familie seine Musik auch privat höre, seien ihre vier Kinder "mega stolz" auf sie.

Singt gern zu zweit unter der Dusche

Unter anderem dürfte die Entertainerin für den Song wohl auch mit Ehemann und Musiker Tom Kaulitz geübt haben. Denn die beiden singen privat gern zusammen. "Am liebsten singen wir zusammen unter der Dusche zu 'Into The Unknown'", verrät die 48-Jährige. Einen gut zweiminütigen Clip dieser Interpretation des Hits aus dem Disneyfilm "Frozen 2" teilte die Moderatorin im November 2020 mit ihren rund neun Millionen Followern auf Instagram. "Ich liebe es zu singen. Am liebsten den ganzen Tag. Mein Mann weiß, dass mich das glücklich macht", sagt sie jetzt außerdem. Genauso, wie sie es liebe, wenn der 32-Jährige ihr etwas auf dem Klavier oder der Gitarre vorspiele. Sie liebe Musik, "die meine gute Laune oben hält", so Klum.

Die 17. GNTM-Staffel startet am 3. Februar auf ProSieben. Den Fans ihrer ältesten Tochter, Model Leni Klum, verrät Heidi Klum schon mal: Auch sie wird in der neuen Staffel "eine Rolle spielen".

Heidi Klum ist vierfache Mutter. Leni feiert im kommenden Mai ihren 18. Geburtstag. Sie stammt aus Klums etwa einjähriger Beziehung mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore. Heidi Klums späterer Ehemann, Sänger Seal, adoptierte Leni. Mit ihm bekam sie die Söhne Henry und Johan sowie Tochter Lou.