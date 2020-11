Freizügige Fotos ist man von Heidi Klum inzwischen ja gewohnt. Und auch Ehemann Tom Kaulitz zieht immer häufiger mit und dementsprechend blank. Nun haben sich die beiden gemeinsam für die Dusche nackig gemacht und ein Liedchen angestimmt.

Zugegeben, Bilder und Videos einer fast oder vollkommen nackten Heidi Klum locken eigentlich niemanden mehr so Recht hinter dem sprichwörtlichen Ofen hervor. Davon gibt es spätestens seit Beginn ihrer Beziehung mit Tom Kaulitz genug zu sehen. Und auch mit ihm gemeinsam in intimen Momenten zeigt sich die 47-Jährige gern ihren Followern bei Instagram. Diese beiden Vorlieben hat sie nun in einem neuen Video zusammengebracht.

In dem Clip kann man Klum und Kaulitz beim Duschen beobachten, sofern man das denn möchte. Beide sind - dem Anlass entsprechend - nackt. Und während das dampfend heiße Wasser auf sie niederprasselt, singen die zwei lauthals einen Song. Klum fragt ihre Follower, ob sie das Lied erkennen. Achtung, Spoiler! Es handelt sich um "Into The Unknown" aus dem Disney-Hit "Die Eiskönigin 2".

Wo genau sich die Dusche befindet, ist nicht bekannt, nur, dass es irgendwo in Berlin sein muss. Dort weilt die eigentlich in Los Angeles ansässige Familie aktuell nämlich, weil Klum aufgrund der Corona-Pandemie hier die nächste Staffel "Germany's next Topmodel" dreht.

Zwischen Arbeit und Shopping

Ebenfalls auf Instagram gewährte die Model-Mama einen Blick hinter die Kulissen der Show, wobei sie von Tochter Leni begleitet wurde. Die soll demnächst sogar eine kleine Rolle bei den Dreharbeiten übernehmen und wäre dann womöglich erstmals ohne Maske oder Verpixelung in der Öffentlichkeit zu sehen. Mittlerweile hat die 16-Jährige auch ein eigenes Instagram-Profil, postet dort regelmäßig Bilder und Storys. Ihr Gesicht zeigt Leni dort allerdings (noch) nicht, dafür aber unter anderem Aufnahmen von einem Mode-Shooting. Dem US-Magazin "People" verriet ihre Mutter, Leni habe Ambitionen, ins Mode-Business einzusteigen.

Seit die berühmte Familie in der Hauptstadt angekommen ist, folgen ihr Paparazzi offenbar auf Schritt und Tritt. So gab es zunächst Bilder vor dem Soho House, in dem die Klums für den Übergang residierten, aber auch vom Besuch eines Sex-Shops in Berlin-Mitte. Die Aufnahmen von Anfang November zeigten, wie Klum an der Seite ihres Schwagers Bill Kaulitz den Shop mit einer großen Tüte verließ.