Leni Klum ist in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten und als Model tätig. Ihre jüngere Schwester Lou tickt dagegen ganz anders als die 17-Jährige, wie Mama Heidi nun verrät: "Sie liebt Anime, schaut auch alles auf Japanisch."

Heidi Klum steht aktuell für die 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" in Griechenland vor der Kamera. Auch ihr Ehemann Tom Kaulitz ist natürlich dabei. "Er war schon den ein oder anderen Tag mit mir am Set, was mich jedes Mal sehr freut", verriet die Vierfachmama während der Dreharbeiten auf Mykonos. "Am liebsten hätte ich ihn ja jeden Tag dabei, aber heute hatte er Termine, die er nicht vom Set aus machen konnte und ist deswegen zu Hause geblieben."

Heidi Klum hält ihre Tochter Lou (l.) aus der Öffentlichkeit heraus. (Foto: imago images / ZUMA Press)

Und wie weit mischt ihr Tochter Leni, die mittlerweile eine eigene erfolgreiche Modelkarriere verfolgt, in der neuen Staffel mit? "Vielleicht kommt sie eine Episode mal vorbei", lacht die Vierfachmama. "Meiner Tochter wurde dieses Business, wie man so schön sagt, in die Wiege gelegt. Sie verfolgt meine Show natürlich von Anfang an." Ihre kleine Schwester Lou gehe dagegen ganz andere Wege.

"Sie ist total anders drauf als Leni und hat ganz andere Interessen", so Klum über die Zwölfjährige. "Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen. Sie liebt Anime, schaut auch alles auf Japanisch." Momentan könne sie sich nicht entscheiden, ob sie lieber Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden möchte. "Wie Kinder eben so sind."

Tochter Leni geht bald aufs College

Als Kleinkind sei Lou eher ruhiger gewesen und hätte ihren drei Geschwistern viel zugehört. "Irgendwann ist es dann aus ihr herausgeplatzt. Jetzt bekomme ich es umso mehr zu hören. Sie korrigiert mich immer, wenn ich etwas falsch sage."

Leni kennt "Germany's next Topmodel" seit Beginn an. "Sie wird jetzt 18 Jahre alt und die Show ist im 17. Jahr, sie war also von Anfang an mit dabei." Laut Mama Klum hat Leni ein Verständnis dafür, was hinter den Kulissen passiert. "Sie sieht das Gesamtbild", sagt die 48-Jährige. "Oft sehen wir uns die Folgen zusammen im Bett an, bevor sie ausgestrahlt werden." Momentan hat Leni allerdings einiges um die Ohren. Die 17-Jährige "arbeitet gerade unheimlich viel und geht zeitgleich zur Schule, muss viele Prüfungen bestehen", erklärt Klum weiter. "Sie ist im letzten Jahr auf der Highschool, bevor es aufs College geht."

Die Vierfachmutter begleitete ihren Sprössling vor Kurzem auch nach Venedig zur Dolce & Gabbana Couture Show, wo Leni als Model auf dem Laufsteg zu sehen war. Doch Tipps musste Mama Heidi nicht geben: "Ich fragte sie: 'Willst du nicht mal die High Heels sehen, auf denen du diesen ewig langen Catwalk laufen musst?' Sie sagte einfach nur: 'I just wing it? Ich improvisiere, Mum, ich habe keine Angst, ich werde das Schiff schon schaukeln.'" So habe sie einfach nur "stolze Mama und Gast" sein und ihrer Tochter helfen können, erklärt Heidi Klum. "Aber eher mit so Sachen wie, dass ich ihr Telefon gehalten habe oder mal ein Bild von ihr gemacht habe."