Huch, was blitzt denn da? Heidi Klum zeigt ihren Fashion-Fauxpas

Sie kann - oder möchte - es einfach nicht lassen: Zum zweiten Mal in wenigen Tagen präsentiert Heidi Klum viel Haut auf Instagram. In einem kurzen Clip zeigt sie ihre Fashion-Panne. Ihre Fans reagieren darauf sehr unterschiedlich.

Entertainerin Heidi Klum hält eine kleine Panne fest: Das Model zeigt sich darin in einem grün-weiß-gestreiften Pullover und einem Blümchen-Kleid. Doch ein Kleidungsstück sieht nicht mehr so aus, wie es einmal war: Der Rock des Kleides ist an einer entscheidenden Stelle gerissen. Die aufgeplatzte Naht bietet freie Sicht auf den Po des Models.

Unter dem Kleid trägt Klum einen hellbraunen Slip. Statt sich verschämt etwas überzuwerfen, tanzt sie den Fashion-Fail einfach weg und wackelt vor der Kamera mit den Hüften. Dazu schreibt die vierfache Mutter kurz und knapp: "Woopsy." Von Paris Hilton gibt es für die Tanzeinlage ein Emoji mit Herzchenaugen und ein Flammen-Symbol. Comedian Martina Hill fügt einen Pfirsich-Emoji zur Kommentarspalte hinzu. Zu weiteren Komplimenten wie "knackiger Hintern" und etlichen Herzchen-Emojis gesellen sich aber auch kritische Kommentare. Einige User finden das Video "peinlich und billig" oder "kindisch", manch andere fragen sich einfach nur: "Warum?"

Tja, warum nur? Weil Heidi eben Heidi ist und sich gerne mal für Social Media auszieht: So erst vor wenigen Tagen, als die 46-Jährige zwei Instagram-Fotos postete, auf denen sie im String-Tanga am Pool liegt. Ihr Gesicht war darauf nicht zu sehen. Auch Fotos von ihren Brüsten, die sie "Hans und Franz" nennt oder sexy Schmusefotos mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz sind keine Seltenheit.