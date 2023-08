Bei ihrem Besuch in Cannes im Vorjahr sah Wörner Maas noch verliebt an.

Im Paar Wörner und Maas kamen Unterhaltungsbranche und große Politik zusammen. Seit 2016 sind der Justiz- und spätere Außenminister und die Schauspielerin ein Paar. Nun gehen sie jedoch getrennte Wege. Freunde wollen sie aber bleiben.

Ex-Außenminister Heiko Maas und Schauspielerin Natalia Wörner haben sich getrennt. "Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen", teilten Maas und Wörner über ihre Anwältin mit. "Wir werden uns dabei freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft", hieß es weiter in der gemeinsamen Stellungnahme. "Wir bitten zu akzeptieren, dass wir aus Gründen der Wahrung unserer Privatsphäre dazu keine weiteren Erklärungen abgeben."

Wörner und Maas hatten sich im April 2016 erstmals öffentlich gemeinsam als Paar gezeigt. Beide haben Kinder aus früheren Beziehungen.

Heiko Maas war von 2013 bis 2018 Bundesjustizminister und wechselte in der folgenden Legislaturperiode ins Außenministerium. In seine Zeit als Außenminister fiel unter anderem die chaotische Evakuierung der deutschen Botschaft in Kabul, nachdem die Taliban die Herrschaft im Land zurückerobert hatten. Maas wurden schwere Versäumnisse bei der Einschätzung der Lage vorgeworfen. Auch die ungeklärte Lage vieler lokaler afghanischer Helfer sorgte für massive Kritik. Bei der Bundestagswahl 2021 zog Maas erneut in den Bundestag ein, legte allerdings zum 31. Dezember 2022 sein Mandat nieder. Seither arbeitet der studierte Jurist als Partner in einer Kanzlei.

Natalia Wörner ist seit 1992 im deutschen Film- und Fernsehgeschäft aktiv. Ihren Durchbruch erlebte sie mit Dominik Grafs Film "Die Sieger". Einem großen Publikum wurde sie unter anderem durch die ZDF-Filmreihe "Unter anderen Umständen" bekannt. Insgesamt trat sie mittlerweile in mehr als 80 Film- und Serienproduktionen auf.