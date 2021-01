Auch für Helene Fischer war 2020 ein ungewöhnliches Jahr. So ungewöhnlich, dass sogar ihre "Helene Fischer Show" zum Jahresende nur als Best-Of-Konserve laufen konnte. Doch 2021 wird alles besser, hofft die Schlagerqueen und sendet eine ganz besondere Botschaft.

Nur zu gerne würden die Fans mal wieder Helene Fischers "Herzbeben" spüren oder mit der Königin des deutschen Pop-Schlagers "Achterbahn" fahren. Doch wie so vielen, hat die Corona-Krise auch der 36-Jährigen einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht.

Ja, 2019 hatte Fischer nach jahrelangem Erfolgstrubel, drei Nummer-eins-Alben in Folge und unzähligen Stadion- und Hallen-Konzerten eine freiwillige Pause eingelegt. Doch 2020 hätte es für sie durchaus mal wieder losgehen können. Die Pandemie bremste sie allerdings so sehr aus, dass sogar die alljährliche "Helene Fischer Show" am Jahresende ins Wasser fiel. Unter dem Motto "Meine schönsten Momente" gab es lediglich ein Best of zu sehen.

Wie alle hofft auch Fischer nun, dass 2021 endlich wieder die Wende zum Guten bringt. Das erklärt die Sängerin in ihrem jüngsten Instagram-Post. "Ein neues Jahr ist wie ein Kapitel, das darauf wartet, von jedem einzelnen mitgeschrieben zu werden. Bis jetzt ist alles noch ruhig, Zeit um mit klarem Geist genau hinzuhören, wo man beim Alten bleiben und wo man Neues wagen will", schreibt Fischer an ihre Fans gerichtet.

"Bleibt gesund und glücklich"

Und der Schlagerstar fügt hinzu: "Ich wünsche uns allen, dass 2021 wieder die Dinge zurückbringt, die das Leben so lebenswert machen. Gesellige Abende mit Freunden, sorgenfreies Reisen, Konzertbesuche, Umarmungen und ein unbeschwertes Miteinander! Aber eines bleibt hoffentlich: die Wertschätzung für die kleinen Freuden und Dankbarkeit für das, was man schon hat!"

Nun gelte es, sich darauf zu freuen, "was 2021 für uns bereithält", macht Fischer deutlich, ehe sie ihren zahlreichen Fans zuruft: "Bleibt gesund und auch glücklich."

Doch nicht nur Fischers Worte lassen aufhorchen, auch das Foto, mit dem sie den Post versehen hat, ist ein Hingucker. Schließlich trägt sie darauf keine oder allenfalls nur sehr wenig Schminke. Ist das die neue Natürlichkeit der Helene Fischer? Na, mal sehen, was 2021 tatsächlich für uns bereithält.