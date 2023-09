Im Rahmen ihrer "Rausch"-Tour gibt Helene Fischer gerade Konzert auf Konzert. Doch keine Show gleicht komplett der anderen. So nutzt die Sängerin nun einen ihrer Auftritte für eine besondere Ansprache an ihre Mutter. Grund sind die Verletzungen, die sie sich zuletzt zugezogen hatte.

Helene Fischer hat sich in einer emotionalen Konzertansprache an ihre Mutter gewandt. "Mama, ich weiß, was du fühlst, und ich weiß mittlerweile, wie es ist, dass man sich Sorgen macht", sagte die 39-Jährige, die mittlerweile selbst eine Tochter hat.

Die Sängerin ist für ihre aufwendigen Shows mit Akrobatik-Einlagen bekannt und hatte sich zuletzt bei Proben und Auftritten schwere Verletzungen zugezogen. Inzwischen steht sie wieder auf der Bühne.

"Ich bin niemals leichtsinnig, ich gehe niemals leichtsinnig an irgendwelche Dinge heran", versprach Fischer und ergänzte: "Mach dir keine Sorgen, Mama, es ist alles sicher!" Ein Fan hielt den Moment auf Video fest und postete den Clip später auf Tiktok.

Sie will sich "vollends verausgaben"

Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über Fischers Statement berichtet, ohne darauf einzugehen, bei welcher Show konkret sie die Worte in Richtung ihrer Mutter gesprochen hat. Die 39-Jährige hat ihre aktuelle "Rausch"-Tour nach einer Sommerpause Ende August wieder aufgenommen. Seither absolvierte sie Auftritte in Köln, Wien und Zürich. Seit dem 26. September gastiert Fischer in München.

Die Bühnenshow sei für sie als Künstlerin wertvoll, betonte Fischer in ihrer Ansprache. "Wer weiß, ob ich mit 60 nicht einfach nur dasitzen möchte und einfach für euch singen möchte. Aber ich möchte jetzt eben diesen Moment nutzen und mich vollends verausgaben", so der Schlagerstar.

Fischer hatte im Frühling zunächst Konzerte verschieben müssen, weil sie sich bei Proben eine Rippe gebrochen hatte. Im Juni verletzte sich die Sängerin bei einem Konzert in Hannover im Gesicht. Beim Zusammenstoß mit einem Trapez zog sie sich eine Wunde über der Nase zu. Darauf folgte die rund zweimonatige Sommerpause.