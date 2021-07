Die musikalische Katze ist aus dem Sack: Helene Fischer veröffentlicht noch in diesem Jahr ihr neues Album. Jetzt kündigt sie für ihre erste Single-Auskopplung ein Mega-Duett mit keinem Geringeren als "Despacito"-Sänger Luis Fonsi an.

Bereits am 6. August erscheint die neue Single von Helene Fischer. Das kündigte die 36-Jährige via Instagram an. In ihrer Story forderte die Sängerin ihre Fans dazu auf, zu erraten, wer ihr Duett-Partner sein könnte. Die Vorschläge trudelten rasch bei ihr ein und reichten von Nico Santos über Sarah Connor bis hin zu Ed Sheeran.

Und tatsächlich: Für die erste Single-Auskopplung aus ihrem kommenden Album bekommt die deutsche Schlagerkönigin Unterstützung von einem internationalen Mega-Star. Der Song "Vamos a Marte" ist ein Duett mit dem Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi, dessen "Despacito" bis heute Ohrwurm-Charakter hat.

"Hallo ihr Lieben, ja, lang ist's her", erzählt Fischer in einer ihrer Instagram Storys. Für sie seien die vergangenen Wochen und Monate eine "sehr intensive, aber auch eine sehr reflektierende und tolle Zeit" gewesen, in der sie sich zurückgezogen habe. Sie habe "natürlich sehr intensiv an meinem neuen Album gearbeitet" und sei "viel im Studio" gewesen. Herausgekommen sei ihr "persönlichstes Album ever".

Ihr letztes Album "Helene Fischer" veröffentlichte sie bereits im Mai 2017. Nach einer ausgedehnten Stadion-Tour und zahlreichen TV-Auftritten legte Fischer dann jedoch eine Pause ein, die nun aber offenbar in ein großes Comeback mündet.