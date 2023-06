(Foto: picture alliance / PIC ONE)

Während einer Akrobatik-Nummer am Trapez verletzt sich Helene Fischer, zwischen den Augen läuft Blut über das Gesicht des Schlagerstars. Das Konzert in Hannover muss abgebrochen werden. Einen Nachholtermin für die Show gibt es jedoch nicht. Viele Fans haben dafür kein Verständnis.

Nach einem schweren Unfall bei einer Akrobatik-Nummer musste Superstar Helene Fischer ihr Konzert am Sonntag in Hannover abbrechen. Dass es keinen Ersatztermin geben wird, gab der Veranstalter "Live Nations" via Instagram bekannt.

"Helene Fischer geht es nach ihrem Trapez-Unfall beim letzten Konzert in Hannover den Umständen entsprechend gut. Die Künstlerin wurde ambulant behandelt, nachdem sie die Show wegen einer Verletzung abbrechen musste. Leider kann die abgebrochene Veranstaltung in der ZAG Arena nicht nachgeholt werden", heißt es in der "wichtigen Info". Und weiter: Die Eintrittskarten können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Nach der Sommerpause werde die Helene-Fischer-Tour im Herbst planmäßig fortgesetzt. "Start ist der 25. August in der Kölner Lanxess Arena. Nach Köln stehen noch die Konzerte in Wien (Österreich), Arnheim (Holland), Zürich (Schweiz), München und Frankfurt auf dem Programm", so der Veranstalter.

"Soll sie das doch den Profis im Zirkus überlassen"

Einige Fans der Musik-Stars zeigen in den Kommentaren nicht allzu viel Verständnis für diese Entscheidung. "Passiert bei so einem Firlefanz Artistik Geturne. Soll sie das doch den Profis im Zirkus überlassen. Warum spielt sie nicht einfach ihre Songs?!? Hätten die Fans ihrer Musik mehr von", schreibt einer. Ein weiterer Follower fragt einfach: "Ist es schwer einfach das Konzert zu wiederholen!? Warum ist das nicht möglich?"

Eine Followerin zieht einen größeren Bogen: "Zum Ersten es ist wirklich gut, dass es ihr wieder einigermaßen gut geht. Im Grunde kann man diesen Unfall für sie als Glück im Unglück bezeichnen. Wäre das drei Tage früher passiert, dann wären noch mehr Konzerte ausgefallen", gibt sie zu bedenken. Doch sie zeigt sich auch enttäuscht: "Leider bleibt uns somit die fantastische Show verwehrt ... die Vorfreude usw. Alles hin". Sie könne verstehen, dass es keinen Nachholtermin gebe, "dieser immense Aufwand (...) Nichtsdestotrotz bleibt die Enttäuschung". Sie schließt ihren Post mit einem sorgenvollen Gruß: "Gute Besserung Helene ... was du machst, machst du super, aber denk auch an deine Familie ... irgendwann sind die Schutzengel aufgebraucht ... ist es das wert?"

Und es gibt Fans, die ihren Star in Schutz nehmen, so ist auch zu lesen: "Komisch, dass sich die Leute am meisten aufregen, die gar nicht zu ihren Konzerten gehen. Außerdem singt sie 24 Lieder und bei drei davon macht sie Akrobatik. Die tun hier alle so, als hängt sie zwei Stunden kopfüber. Es ist eine fantastische Show und ich wünsche ihr gute Besserung."