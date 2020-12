Die Filmwelt trauert um einen ihrer Leinwand-Schurken: Der Schauspieler Hugh Keays-Byrne ist tot. Die Rolle als "Mad Max"-Gegenspieler machte den Australier Ende der 70er Jahre weltweit bekannt. Auch in der Fortsetzung 2015 mimte er wieder einen Bösewicht.

Der australische Schauspieler Hugh Keays-Byrne ist tot. Der zweifache Gegenspieler von "Mad Max" starb dem Vernehmen nach mit 73 Jahren. Die traurige Nachricht hat Filmemacher Ted Geoghegan ("We Are Still There") via Twitter mitgeteilt.

"Hugh Keays-Byrne, einer der unbesungenen Helden des australischen Kinos, ist mit 73 Jahren gestorben. (...) Sir, danke für all die Unterhaltung", schreibt Geoghegan zu zwei Bildern von Keays-Byrne, die ihn in seinen Rollen als erstes und bislang letztes "Mad Max"-Scheusal zeugen.

Keays-Byrne war von der ersten Stunde von George Millers filmischer "Tour de Force" mit von der Partie. Im Ersten Teil von 1979 spielte er Bösewicht Toecutter, den Anführer einer Motorradgang, die dem Titelhelden Max Rockatansky - damals noch dargestellt von Mel Gibson - das Leben zur Hölle machte. Und auch im Oscar-Abräumer "Mad Max: Fury Road" von 2015 mit Tom Hardy war Keays-Byrne als zentraler Antagonist dabei - dieses Mal als diabolischer Immortan Joe. Über die genauen Todesumstände hat Geoghegan bislang keine Angaben gemacht.