Schauspieler Idris Elba wechselt zumindest zeitweise das Fach und geht unter die Kinderbuchautoren. Gemeinsam mit einer auf diesem Gebiet erfahrenen Partnerin hat der Brite einen Deal mit einem Verlag unterzeichnet. Es soll gleich eine ganze Reihe von Geschichten erscheinen.

Nahezu jeder Promi hat bereits ein Buch veröffentlicht. Ob Tennisstar Boris Becker, Profifußballer Bastian Schweinsteiger oder Modedesigner Michael Michalsky - meist handelt es sich dann allerdings um Geschichten aus dem Prominentenleben oder gar eine Autobiografie. Schauspieler Idris Elba strebt nun zwar ebenfalls eine Karriere als Autor an, doch soll es bei seinen Büchern nicht um ihn selbst gehen.

Vielmehr möchte der 2018 von den Leserinnen des "People"-Magazins zum "Sexiest Man Alive" gewählte Elba eine Reihe von Kinderbüchern auf den Markt bringen. "Ich fühle mich privilegiert, die Chance zu haben, mit meiner unglaublichen Partnerin Robyn Charteris (...) Geschichten zum Leben zu erwecken", zitiert das Branchen-Magazin "The Hollywood Reporter" den gebürtigen Briten.

Gemeinsamer Deal mit erfahrener Autorin

Mit Charteris hat Elba eine erfahrene und preisgekrönte Autorin an Bord. Sie begann ihre Karriere als Autorin fürs Bildungstheater für Schulen und gemeinnützige Organisationen, ehe sie ihren Abschluss im Bereich TV machte. Hier entwickelte sie zahlreiche Live-Action-Drama-, Vorschul- und Animationsprogramme für die BBC, die Jim Henson Company und viele mehr. Für eine Kinderdrama-Serie erhielt sie sogar einen British Academy Award. Nun haben Elba und Charteris also gemeinsam einen Vertrag mit dem Buchverlag HarperCollins Children's Book unterzeichnet.

"Idris Elba ist einer der bekanntesten und vielseitigsten Kreativen seiner Generation, und ich freue mich, dass er in die Liste der HarperCollins-Kinderbücher aufgenommen wird", so Ann-Janine Murtagh vom Verlag. Von Anfang an habe Elba eine "sehr klare Vorstellung von den Charakteren und Geschichten gehabt und sei leidenschaftlich daran interessiert, Bücher zu erstellen, die alle Kinder ansprechen".

Die Geschichten seien von seiner Tochter Isan inspiriert, so der 48-jährige Elba. Die 19-Jährige war im Jahr 2019 auch Botschafterin der Golden Globes. Weitere Angaben zum Inhalt der Kinderbücher machte Elba nicht. Neben Bilderbüchern beinhaltet der Deal wohl auch Belletristik für Kinder.