"Es wird der Richtige kommen" Inka Bause will nicht verkuppelt werden

Für die Landwirte ist Inka Bause die Liebesfee. Und das nicht nur in Deutschland, sondern längst auch international. Nur bei der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin selbst will es nicht so recht mit einer neuen Beziehung klappen. Aber Bause hat die Hoffnung nicht aufgegeben.

Moderatorin Inka Bause verhilft liebeshungrigen Landwirten ab heute Abend wieder zur großen Liebe. Bei "Bauer sucht Frau International", dem Ableger der langjährigen Erfolgsshow, geht die Suche sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus. Derweil ist die 51-Jährige selbst seit 2011 Single. Dass sie damit kein Problem hat und wie die Suche nach dem Einen bei ihr läuft, hat sie im Interview mit der "Bild am Sonntag" verraten.

Während Bause seit Jahren auf der Suche nach den perfekten Partnern für ihre Landwirte ist, kommt es für die Moderatorin nicht in Frage, Hilfe anderer zu beanspruchen: "Meine Freunde wagen es auch nicht mehr, mich zu verkuppeln. Solche Versuche rieche ich auf 100 Meter gegen den Wind, da bin ich schließlich Expertin."

Zudem habe sie es ohnehin nicht eilig, einen Partner zu finden, sagt Bause. Sie sei durch ihre Vergangenheit geerdet, habe viel Gutes und Schlechtes erlebt, sodass sie sich in den vergangenen Jahren mit der Ruhe sehr angefreundet habe. Dennoch hat die Moderatorin das Thema nicht abgeschlossen: "Und es wird der Richtige kommen."

"Das nächste Mal bin ich dran!"

Von 1996 bis 2005 war Bause verheiratet, aus der Ehe hat sie eine 23-jährige Tochter. Einer erneuten Hochzeit gegenüber wäre sie nicht abgeneigt. "Es kann mich morgen treffen und übermorgen kann ich den Antrag annehmen", erklärt sie. Eben diese Einstellung helfe ihr dabei, empathisch mit den "Bauer sucht Frau"-Paaren umzugehen, mitzufiebern und sich mit ihnen freuen zu können. "Ich denke bei jedem neuen Paar: Und das nächste Mal bin ich dran! Und Gott sei Dank steht in meinem Vertrag nicht, dass ich für die Moderation unbedingt verheiratet oder verliebt sein muss."

Auch Inka Bause setzt sich aktuell natürlich mit der Corona-Krise auseinander. "Ich darf mich glücklich schätzen, dass ich keine Existenzängste habe - aber ich versuche, anderen zu helfen, wo ich nur kann", beschreibt sie ihre Situation im Interview. Sie kaufe beispielsweise Gutscheine für Konzerte oder bezahle ihre Band im Voraus für Auftritte. Ihr sei es wichtig, Künstler zu unterstützen.

Bause selbst startete eine Musikkarriere im Osten und erlangte danach durch "Bauer sucht Frau" als Moderatorin große Beliebt- und Bekanntheit. "Dass sich die Menschen noch einmal so für mich interessieren würden, dass diese Sendung mich schon so lange trägt und versorgt, das ist ein Riesenprivileg", freut sie sich.

"Bauer sucht Frau International" läuft ab sofort sonntags um 20.15 Uhr bei RTL und ist bei TVNOW abrufbar. Weitere Informationen zur Sendung gibt es auch bei RTL.de.