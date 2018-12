Unterhaltung

"Presseanfragen an Jens Spahn": Janin und Kostja Ullmann trennen sich

Bis dass der Tod euch scheidet ... Im Falle von Janin und Kostja Ullmann kommt es dazu wohl nicht. Die Moderatorin und der Schauspieler geben nach zwei Jahren Ehe das Ende ihrer Beziehung bekannt - via Instagram und mit einer Prise Humor.

Offiziell zusammen waren sie seit 2008. Im Juli 2016 traten sie dann auch vor den Traualtar. Doch rund zweieinhalb Jahre später ist alles vorbei. Janin und Kostja Ullmann haben sich getrennt. Das gaben die beiden, wie man das halt heutzutage so macht, mit einer jeweils identischen Nachricht auf Instagram bekannt.

Zu sehen ist dabei ein älteres Foto, auf dem sich die 37-jährige Moderatorin und der 34-jährige Schauspieler küssen. Im Kommentar dazu ist zu lesen: "Seit zwölf Jahren haben wir unser Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Jetzt sehen wir uns leider durch medialen Druck gezwungen, uns zu äußern: Leute, wir haben uns getrennt. Wir kommen klar damit, ihr hoffentlich auch."

Zugleich beweist das Ex-Paar Humor. "Presseanfragen bitte an Jens Spahn, der hat gerade wieder viel Zeit", heißt es in dem Post. Der Gesundheitsminister war am Wochenende mit seiner Kandidatur um den CDU-Vorsitz gescheitert.

"Keine Fake-News"

Wer nun jedoch denkt, auch die Trennungsnachricht von Janin und Kostja Ullmann sei womöglich nicht so ganz ernst gemeint, liegt daneben. Auf Anfrage des Magazins "Gala" erklärte das Management des Schauspielers, das Beziehungs-Aus sei "keine Fake-News". Den scherzhaften Ton in der Bekanntgabe der Trennung kommentierte Manager Peter Schulze so: "Na ja, es ist ja niemand gestorben. Das ist ihre Art, damit umzugehen."

Kostja Ullmann ist aus diversen Film- und Fernsehproduktionen bekannt. So wirkte er etwa schon häufiger im "Tatort" mit, war aber auch in Kinostreifen wie "Mein Blind Date mit dem Leben" oder "Happy Burnout" zu sehen und ist aktuell Teil der deutschen Amazon-Prime-Serie "Beat". Seine Ex-Partnerin wurde als Janin Reinhardt geboren. Bekannt wurde sie als Moderatorin beim Musiksender Viva. Bis heute moderiert sie verschiedene TV-Formate, versucht sich jedoch ebenfalls als Schauspielerin in Fernsehserien wie "Lotta in Love".

