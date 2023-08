Genießen ihr Liebesglück: Jeff Bezos und Lauren Sánchez (bei einem Ausflug in Saint-Tropez am 17. Juni).

Seit rund drei Monaten steht fest, dass Amazon-Gründer Jeff Bezos wieder vor den Traualtar treten will. Um die Verlobung mit Lauren Sánchez zu feiern, lässt er sich nun nicht lumpen. Auf seiner in Italien vor Anker liegenden Luxusjacht schmeißt er eine exklusive Party.

Man heiratet schließlich nur einmal, heißt es eigentlich. Nun gut, im Fall von Amazon-Gründer Jeff Bezos wäre es jetzt schon das zweite Mal. Doch auch das muss selbstredend gebührend gefeiert werden.

So lud der 59-Jährige US-amerikanischen Medienberichten zufolge zu einer exklusiven Verlobungsparty auf seine 500-Millionen-Dollar-Jacht ein. Drei Monate, nachdem er um die Hand der Journalistin Lauren Sánchez angehalten hat, feierte das Paar sein Glück demnach mit VIP-Gästen wie Microsoft-Gründer Bill Gates.

Nach Informationen des US-Portals "Page Six" fand die Party bereits am Mittwoch im Hafen des italienischen Positano statt. Ein namentlich nicht genannter Insider wird mit den Worten zitiert, die Abendveranstaltung sei "intim" gewesen. Nur eine "kleine Menschenmenge" habe teilgenommen.

Auf Fotos, die "Page Six" vorliegen, unterhalten sich Bill Gates und seine Freundin Paula Hurd gut gelaunt mit anderen Gästen. Auch US-Unternehmerin Wendi Denk, Ex-Frau von Medienmogul Rupert Murdoch, und die Film- und Fernsehproduzentin Fabiola Beracasa Beckman wurden an Bord gesichtet.

Ein Liebesleben auf der Jacht

Bezos hatte Sánchez die Frage aller Fragen nach gut fünfjähriger Beziehung gestellt. Dabei steckte er ihr angeblich einen 20-Karat-Ring an den Finger. Der Antrag soll ganz privat, nur in Anwesenheit des Paares, in Spanien stattgefunden haben. Anschließend brachen die beiden zu den Filmfestspielen in Cannes auf. Seitdem wurden sie häufiger an der französischen Küste gesehen, wo sie offenbar ihren Sommerurlaub genossen.

Sánchez postete in den vergangenen Tagen mehrfach Fotos, die sie und Bezos auf der Jacht des Multimilliardärs zeigen, auf ihrer Instagram-Seite. Mal schoss sie ein Spiegel-Selfie von sich mit dem Meer im Hintergrund. Mal ist zu sehen, wie ihr Verlobter gerade aus dem Wasser steigt.

Jeff Bezos war vor seiner Beziehung mit Sánchez 25 Jahre lang mit MacKenzie Scott verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Sánchez hat drei Kinder aus früheren Beziehungen und führte 13 Jahre lang mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell eine Ehe, bevor sie sich 2019 scheiden ließen.