Vor vier Jahren macht Jeff Bezos mit der Scheidung von Ehefrau MacKenzie Scott Schlagzeilen, die seither zu den reichsten Frauen der Welt gehört. Schon kurz danach zeigt sich der 59-jährige Amazon-Chef erstmals mit seiner neuen Freundin Lauren Sánchez. Jetzt sollen sich die zwei verlobt haben.

Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Partnerin Lauren Sánchez sind angeblich verlobt. Das berichtet unter anderem CNN unter Berufung auf eine Quelle, die dem Paar nahestehen soll. Details zum Heiratsantrag oder zu den bevorstehenden Hochzeitsplänen gibt es offenbar noch nicht.

Laut "People"-Magazin wurde die 53-Jährige auch schon mit ihrem Verlobungsring gesichtet: auf seiner 500-Millionen-Dollar-Yacht vor Frankreich. Das Paar hat den Filmfestspielen von Cannes einen Besuch abgestattet.

Bezos und Sánchez, eine Emmy-prämierte Journalistin und ehemalige Nachrichtensprecherin, zeigten sich erstmals im Jahr 2019 zusammen in der Öffentlichkeit. Abseits von gemeinsamen Red-Carpet-Events halten sie ihr Privatleben von der Öffentlichkeit fern.

Bei einem CNN-Interview über die wohltätige Arbeit des Paares sagte der 59-Jährige über seine Partnerin, sie sei "die großzügigste und großherzigste Person, die es gebe" und nannte sie "eine Inspiration". Neben der Hochzeit haben die beiden ein weiteres Ziel: Milliardär Bezos ist auch Gründer des Raumfahrtunternehmens Blue Origin und war bereits 2021 an Bord eines Fluges ins All. Sánchez, eine ehemalige Hubschrauberpilotin, erklärte, dass auch sie plane, in den kommenden Jahren ins All zu fliegen, begleitet von "einer großartigen Gruppe von Frauen".

Er bringt sie zum Lachen

Sánchez verriet zudem im Januar dem "Wall Street Journal", dass Bezos sie ständig zum Lachen bringe und "albern sein kann". "Wir lieben es, zusammen zu sein und wir lieben es, zusammenzuarbeiten", fügte sie hinzu. "Wir fliegen zusammen. Wir trainieren zusammen. Wir sind die ganze Zeit zusammen."

Jeff Bezos war vor seiner Beziehung mit Lauren Sánchez 25 Jahre lang mit MacKenzie Scott verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Sánchez hat drei Kinder aus früheren Beziehungen und war 13 Jahre lang mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell verheiratet, bevor sie sich 2019 scheiden ließen.